Vờ cho “yêu râu xanh" quan hệ rồi cắt lìa “của quý”

Bị cắt lìa “của quý” vì định giở trò đồi bại với người phụ nữ hàng xóm (Ảnh minh họa)

Ngày 17.1, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an huyện An Phú đang điều tra, làm rõ vụ việc, ông Tĩnh (người địa phương) bị cắt lìa dương vật, khi định giở trò đồi bại với một phụ nữ trú cùng địa phương.

Theo Công an tỉnh An Giang, sau cuộc nhậu cùng mấy người bạn, khoảng 21h, ngày 6.1, ông Tĩnh (SN 1950) lảo đảo tìm đường về nhà. Khi đi ngang nhà của chị Hương (ngụ cùng địa phương), ông Tĩnh nảy sinh ý định giở trò đồi bại vì biết chồng chị Hương đi làm xa, hiện đang ở nhà cùng đứa con nhỏ.

Ông Tĩnh lẻn vào thì thấy chị Hương đang ngủ liền giở trò đồi bại. Lập tức chị Hương vùng dậy chống cự thì bị ông Tĩnh ôm chặt, đe dọa bắt phải cho “yêu”.

Lúc này, chị Hương xin đi vệ sinh rồi ra sau nhà lấy cây kéo, sau đó vờ cho ông Tĩnh quan hệ. Khi "yêu râu xanh" chuẩn bị thực hiện hành vi thì bị chị Hương cắt gần đứt lìa “của quý”.

Chị Hương vùng bỏ chạy tới nhà cậu mình kể lại sự việc. Sáng hôm sau, cậu ruột chị Hương trình báo công an xã.

Về phần ông Tĩnh, sau khi bị cắt lìa "của quý", do đang say rượu nên ông không biết đau và tiếp tục về nhà ngủ. Khi lực lượng chức năng đến nơi thì phát hiện ông Tĩnh đang ngủ, máu chảy khá nhiều nên đưa đi bệnh viện cấp cứu.

*Tên người liên quan đã được thay đổi.