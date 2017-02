Vợ cắt 'của quý' chồng ném xuống kênh rồi đi báo tin

Thông tin từ Bệnh viện (BV) Đa khoa Long An cho biết trưa 18-2 BV tiếp nhận bệnh nhân TTK (39 tuổi, ngụ ấp Hai Vụ, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, Long An) chuyển đến từ BV huyện Tân Thạnh trong tình trạng dương vật bị cắt đứt hoàn toàn.

Các bác sĩ BV Đa khoa Long An đã tiến hành khâu cấp cứu cầm máu, riêng việc phẫu thuật nối lại dương vật cho bệnh nhân K. không thực hiện được do phần bị cắt đứt đã bị ném xuống kênh, không tìm được.

Trong diễn biến liên quan, tại cơ quan công an, chị NMC, vợ anh K., khai nhận khoảng 1 giờ sáng 18-2, anh K. khi đi nhậu về thì vào giường ngủ chung. Đến khoảng 3 giờ sáng, chị C. thấy chồng ngủ say và hoàn toàn không hay biết gì nên nghĩ đến chuyện cắt của quý của chồng để chồng khỏi đi lăng nhăng do thời gian gần đây tình cảm của vợ chồng chị có chút lợt lạt nên chị nổi máu ghen.

Ngay sau đó chị C. dùng dao cắt đứt dương vật của chồng rồi ném xuống kênh trước nhà và chạy sang gia đình mẹ chồng ở gần đó báo tin. Cha mẹ chồng chị C. tưởng con dâu nói giỡn nhưng cũng chạy qua để kiểm tra thì thấy anh K. nằm bất tỉnh trên giường, máu chảy nhiều nên vội đưa đi BV cấp cứu…

Công an huyện Tân Thạnh đã mời chị C. đến làm việc và tổ chức tìm hung khí gây án cũng như dương vật của anh K. ở dưới kênh nhưng tìm đến 11 giờ trưa 18-2 vẫn không thấy.