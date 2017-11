Vi phạm giao thông còn lao vào tấn công Cảnh sát

Chiều 11-11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Phạm Văn Giới (47 tuổi, ngụ phường An Phú, thị xã Thuận An) để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan Công an: Lúc 17h15’ ngày 8-11, tổ công tác gồm, Thiếu úy Vũ Đình Thanh (25 tuổi), Trung úy Huỳnh Nguyễn Phương Châu (32 tuổi, cán bộ Đội CSGT Công an thị xã Thuận An) thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư đường Mỹ Phước Tân Vạn giao với đường ĐT 743 thuộc địa bàn khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An; phát hiện xe ô tô bán tải loại Toyota màu trắng BKS 61C-243.48 do Giới điều khiển lưu thông theo hướng từ TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) về dốc Ông Thập.

Đến ngã tư trên thì đối tượng điều khiển xe ô tô vào làn đường dành cho xe mô tô hai bánh và xe thô sơ, đồng thời bóp còi inh ỏi, lạng lách gây nguy hiểm cho hàng chục người lưu thông phía sau.

Thiếu úy Thanh ra hiệu lệnh dừng xe. Giới đã điều khiển xe chạy nhanh đến vị trí đồng chí Thanh đứng ra hiệu lệnh và chỉ phanh xe lại khi còn khoảng cách rất ngắn; đồng chí Thanh phải nhảy lùi về sau để tránh xe của đối tượng.

Chưa dừng lại, Giới xuống xe tiến đến chỗ Thiếu úy Thanh chửi bới xúc phạm; xông vào túm cổ áo và đánh liên tiếp vào mặt đồng chí Thanh, giật hai điện thoại di động trên tay cán bộ Công an rồi đập xuống đường. Đối tượng lấy chiếc ghế khung sắt dây đai nhựa để bên đường đập trúng tay trái đồng chí Thanh. Khi đó, đồng chí Thanh giật lại được chiếc ghế rồi cùng đồng đội khống chế đối tượng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm giao thông và tấn công đồng chí Thanh gây thương tích. Qua kiểm tra thương tích đồng chí Thanh, các bác sỹ xác định, nạn nhân bị đa tổn thương, hình ảnh bất thường 1/3 trong xương đòn trái cùng nhiều vết bầm tím trên có thể...