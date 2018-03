Vạch mặt "yêu râu xanh" dụ dỗ trẻ em sang Trung Quốc

Thứ Ba, ngày 27/03/2018 18:15 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Nam vừa giải cứu 1 thiếu nữ bị người yêu dụ dỗ đưa lên khu vực biên giới Việt - Trung.

Ngày 27/3, tin nhanh từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị đang củng cố hồ sơ nhằm truy tố Hồ Đình Công (22 tuổi) trú xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An liên quan đến những hành vi dụ dỗ giao cấu rồi đưa một thiếu nữ lên khu vực biên giới.

Chiến công xuất sắc không chỉ thể hiện tinh thần trấn áp tội phạm cao độ của Công an tỉnh Quảng Nam mà trân quý hơn, nó còn giúp thiếu nữ này đoàn tụ gia đình.

Hồ sơ điều tra thể hiện, tháng 2/2018, em N.P.T. (15 tuổi) trú tỉnh Quảng Nam đột ngột mất tích một cách bí ẩn. T. là một cô bé ngoan hiền, học rất giỏi nên việc em mất tích càng khiến dư luận xôn xao, nhiều đồn đoán thất thiệt.

Thời điểm này đúng dịp Tết càng làm gia đình T. thêm lo lắng, bất an. Sau khi tiếp nhận thông tin, trinh sát hình sự ngày đêm vào cuộc xác minh.

Hồ Đình Công.

Các biện pháp nghiệp vụ cùng với quyết tâm cao đã giúp các anh tiếp cận những manh mối đầu tiên. T. đang có mặt ở tỉnh Nghệ An xa xôi cùng 1 nam thanh niên khác.

Tổ công tác lên đường ra Nghệ An. Ngày 16/3, trinh sát nhận thêm sự hỗ trợ của đồng đội từ Công an tỉnh Nghệ An, qua đó, tiếp cận và mời Hồ Đình Công cùng em T. quay trở về Quảng Nam phục vụ điều tra. Thời điểm này, do chưa ý thức được sự việc, T. có nhiều biểu hiện bảo vệ đối tượng Công. Chỉ đến khi trinh sát nhẹ nhàng phân tích, chỉ rõ đúng sai, thiếu nữ này mới nhận thức được vấn đề.

Âm mưu của Công được hé lộ từ đây. Theo đó, Công quen với em T. qua mạng xã hội. Đối tượng này vào tỉnh Quảng Nam chơi và dù biết rằng T. chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng Công vẫn thực hiện hành vi giao cấu.

Tiếp tục, Công đưa T. rời Quảng Nam về Nghệ An. Trong dự định, đối tượng này sẽ đưa thiếu nữ T. lên hướng Lạng Sơn để tìm đường sang Trung Quốc (Công có thời gian làm việc ở Trung Quốc - PV) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.