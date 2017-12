Uống thuốc diệt cỏ rồi "yên tâm" đi sát hại vợ cũ

Chủ Nhật, ngày 24/12/2017 15:50 PM (GMT+7)

Tin nóng Sự kiện:

Ngày 24-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương), cho biết: Nghi can Trần Văn Khanh (25 tuổi, ngụ Cần Thơ) đã tử vong, vì uống thuốc diệt cỏ trước khi sát hại vợ cũ.