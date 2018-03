Uẩn khúc vụ chết người sau TNGT ở Bình Dương

Luật sư Nguyễn Doãn Hải, Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Nam Việt Luật, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương cho biết: “Sau khi nghiên cứu hồ sơ do gia đình bị hại cung cấp, tôi thấy vụ việc xảy ra từ ngày 14/9/2017 đến nay đã 6 tháng nhưng Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An chưa có văn bản giải quyết vụ việc là quá thời hạn quy định (theo Điều 147 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015). Chúng tôi cũng đã trực tiếp liên hệ với điều tra viên được phân công thụ lý vụ án thì được trả lời là hồ sơ đang được Cơ quan CSĐT Công an TX chuyển lên Công an tỉnh Bình Dương để xin ý kiến. Chúng tôi đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An sớm có kết luận để gia đình bị hại được biết và làm các thủ tục tiếp theo…”.