Tuyên án phúc thẩm vụ Phạm Công Danh

Không cấm xuất cảnh đối với Trần Quý Thanh Trước đó, kiểm sát viên đề nghị thu hồi của bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh nhiều khoản tiền nhưng tòa bác đề nghị này vì cho rằng tòa sơ thẩm tuyên, VKS không kháng nghị thì cấp phúc thẩm không xem xét. Việc kiểm sát viên kiến nghị cấm xuất cảnh đối với ông Trần Quý Thanh và nhiều cá nhân khác, HĐXX cho rằng cấm xuất cảnh là biện pháp hành chính nên chỉ có Bộ Công an mới có thẩm quyền. Đề nghị HĐXX kiến nghị Bộ Công an, VKSND Tối cao làm rõ số tiền lãi 405 tỉ đồng mà Bích đã nhận để xem xét truy thu thuế thu nhập cá nhân và xem xét hành vi trốn thuế; làm rõ hành vi của ông Trần Quý Thanh cho Phạm Công Danh. Về vấn đề này, HĐXX ghi nhận quan điểm của công tố viên kiến nghị Bộ Công an, VKSND Tối cao cần làm rõ các khoản lãi phát sinh từ số tiền hơn 16.000 tỉ đồng, 405 tỉ đồng mà Bích nhận từ Trang.