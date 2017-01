Tử tù Hàn Đức Long đón Tết đầu tiên sau 11 năm tù oan

Ngày 16/5/2005, cả thôn Yên Lý chấn động về việc cháu Nguyễn Thị Yến (5 tuổi), con vợ chồng anh Sơn, chị Liễu (cùng thôn) bị mất tích, sau đó mọi người phát hiện thi thể cháu ở ngoài đồng với nhiều dấu hiệu bị hiếp dâm. Sau 4 tháng điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang không tìm ra được thủ phạm, vụ án được tạm đình chỉ. Đúng lúc này, cơ quan cảnh sát điều tra nhận được đơn tố cáo của bà Ngô Thị Khuyến (75 tuổi, hàng xóm Hàn Đức Long) tố cáo ông Hàn Đức Long từng hiếp dâm hai mẹ con mình, đồng thời tố giác người đàn ông này chính là hung thủ hiếp – giết cháu Yến. Từ lá đơn nay, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giam ông Long để điều tra. Và bắt đầu từ đó là chuỗi thời gian hơn 11 năm ông phải chịu án oan trong tù. Sau đó, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm tuyên ông án tử hình. TAND Tối cao xử phúc thẩm tuyên y án. Tại các phiên xét xử, ông Long đều một mực kêu oan. Hội đồng Thẩm phán TAND xử Giám đốc thẩm đã quyết định hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu. Nhưng đến năm 2011, TAND tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm lần hai và TAND Tối cao xử phúc thẩm lần hai vẫn giữ nguyên phán quyết tử hình. Cho đến ngày 20/12/2016, VKSND tỉnh Bắc Giang mới ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, trả tự do cho ông Hàn Đức Long.