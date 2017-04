Thứ Tư, ngày 26/04/2017 08:41 AM (GMT+7)

Đang trực lãnh đạo, cô Bùi Thị Minh Thúy - Phó hiệu trưởng một trường THCS trên địa bàn TP Thái Bình thấy một người đàn ông cao tuổi đến trình báo bị một học sinh trong trường lấy cắp điện thoại.

Trong quá trình đối chứng giữa hai bên, bằng linh cảm nghề nghiệp, cô giáo này phát hiện có điều gì đó bất thường trong mối quan hệ giữa hai người. Để rồi, sau vài ba câu chuyện, sự thật đã được phơi bày khi nữ học sinh này tố cáo nhiều lần bị xâm hại.

Đối tượng Tuyên (bên phải) tại cơ quan công an (ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Bí ẩn từ chuyện mất cắp điện thoại

Câu chuyện về nữ sinh Vũ Thị N (SN 2004, ở xã Phú Xuân, TP Thái Bình) bị đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1957, trú cùng xã Phú Xuân) nhiều lần có hành vi dâm ô khiến dư luận xôn xao.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 2/2017, trong một lần cháu N đến nhà bạn học cùng lớp, nhưng do quên đường nên đã bị lạc vào nhà Tuyên. Thấy Tuyên sống một mình, lại tỏ ra dễ gần, thân thiện và cho kẹo ăn nên sau đó cháu N nhiều lần đến chơi.

Đến khoảng 13h ngày 31/3, trên đường đến trường, N có đi xe đạp vào nhà Tuyên và tại đây cháu được đối tượng cho kẹo. Trong lúc cháu N ăn kẹo thì Tuyên có hành vi dâm ô cháu.

Chiều 1/4, sau khi có hành vi bỉ ổi với nạn nhân, đối tượng Tuyên đi tắm còn cháu N cầm chiếc điện thoại đi động mà Tuyên hứa tặng mang đến trường học.

Khi tắm xong không thấy điện thoại của mình đâu, Tuyên đến trường nơi cháu N học để đòi lại và đổ tội cho cháu ăn cắp. Bực tức khi bị cho rằng mình ăn trộm, cháu N đã kể lại toàn bộ sự việc với cô giáo.

Ngay sau đó, gia đình cháu N đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an TP Thái Bình. Khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Thái Bình xác định đây là vụ án nghiêm trọng, bởi lẽ người bị hại là trẻ em.

Trong quá trình điều tra, đối tượng luôn quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ rõ ràng và không thể chối cãi, Tuyên đã cúi đầu nhận tội và thừa nhận chính mình đã nhiều lần xâm hại vùng kín của cháu N.

“Nghe học sinh nói, tôi thấy có dấu hiệu bất thường”

Để tìm hiểu rõ sự việc, PV Báo Gia đình & Xã hội đã tìm đến ngôi trường cháu N đang học. Bà Bùi Thị Minh Thúy, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết:

“Nếu như hôm đó, tôi không phát hiện ra sự bất thường thì không biết sự việc này sẽ đi đến đâu. Bởi lẽ, trong khi ông Tuyên nói bị mất trộm điện thoại mà lại không biết tên học sinh là gì và trong chiếc điện thoại của ông ấy lưu giữ hình ảnh của học sinh N”.

Theo lời kể của bà Thúy, khoảng 15h ngày 1/4, khi bà đang làm việc tại trường thì ông Tuyên có đến thông báo về việc một học sinh nữ của trường lấy trộm một chiếc điện thoại di động.

Tuy nhiên, khi hỏi họ tên học sinh và lớp học thì ông lại không biết. Sau khi cho xem hình ảnh trong điện thoại, bà Thúy đã triệu tập cháu N xuống văn phòng để làm rõ mọi chuyện.

Do N còn nhỏ và cần có người giám hộ, cho nên bà đã thông báo tới gia đình nữ sinh và một lát sau bố học sinh N có mặt. “Cháu N thừa nhận có cầm chiếc điện thoại của ông Tuyên, nhưng cháu chỉ bảo mượn và tối sẽ trả chứ không lấy trộm. Đặc biệt, cháu N khẳng định, ông Tuyên nói là cho nên đã cầm về”, bà Thúy kể.

Là người công tác trong ngành giáo dục lâu năm, bà Thúy có linh cảm bất an về sự việc. Theo lý giải của bà Thúy, ông Tuyên không biết tên, biết mặt cháu N nhưng lại khẳng định cháu đang theo học tại trường lấy trộm điện thoại và trong chiếc điện thoại ông mang theo lại có hình của cháu. Nếu đã xác định lấy trộm thì làm sao lại có được ảnh và chắc chắn có điều gì đó bất thường.

Từ những suy đoán như vậy, bà Thúy yêu cầu cháu N viết bản tường trình sự việc trước sự chứng kiến của ông Tuyên và bố của cháu.

Tuy nhiên, khi đọc bản tường trình, cả bà Thúy và bố cháu N bị sốc trước sự việc cháu bị xâm hại tình dục. Trước sự việc nghiêm trọng, bố cháu N và nhà trường đã báo Công an xã Phú Xuân. Sau đó, được Công an TP Thái Bình về trực tiếp giải quyết.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Khiếu Mạnh Cường - Trưởng Công an xã Phú Xuân cho hay, khi nhận được thông tin từ nhà trường và đơn trình báo của phụ huynh cháu N, đã triệu tập đối tượng Tuyên và cháu N sang xã làm bản tường trình sự việc.

Do tính chất sự việc vượt thẩm quyền và có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên Công an xã Phú Xuân đã thông tin cho Công an thành phố Thái Bình về điều tra sự việc.

Theo tìm hiểu của PV, đối tượng Tuyên trước đây sinh sống tại tổ 43, phường Bồ Xuyên (TP Thái Bình).

Khoảng năm 2010, gia đình Tuyên về thôn Phú Xuân mua lại mảnh đất của một hộ dân địa phương xây nhà và hiện mới làm thủ tục tạm trú, chưa có hộ khẩu tại địa bàn. Đối tượng có hai con trai đang sinh sống trong miền Nam. Trước khi xảy ra sự việc, Tuyên mới ở trong Nam về còn vợ thì ở lại cùng con.

Sau khi điều tra, Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tuyên về tội danh dâm ô với trẻ em. Đồng thời, cho đối tượng được tại ngoại trong quá trình hoàn thiện hồ sơ vụ án và có lệnh cấm đi hỏi nơi cư trú.