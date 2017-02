Truy tố băng siêu trộm vàng ở miền Tây

Công an xác định băng siêu trộm vàng ở miền Tây gây ra 45 vụ trộm, tổng tài sản hơn 10 tỉ đồng.

Chủ Nhật, ngày 05/02/2017 11:22 AM (GMT+7)

Các nghi phạm Đợi, Diệp, Mười

Ngày 5.2, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã kết thúc điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 7 nghi phạm trong băng siêu trộm vàng ở miền Tây gồm: Lý Văn Đợi (53 tuổi), Nguyễn Minh Thắng (54 tuổi), Nguyễn Văn Điệp (tự Lùn, 45 tuổi) Phùng Thanh Tâm (44 tuổi, cùng ngụ TPHCM), Nguyễn Văn Dân (43 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú tại TT Trà Ôn, Vĩnh Long), Lê Văn Mười (40 tuổi), Lê Văn Dũng (51 tuổi, cùng ngụ Trà Ôn, Vĩnh Long) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, từ năm 2015, nhiều tỉnh, thành ở miền Tây liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm tại các tiệm vàng. Đơn cử, đầu năm 2015, tiệm vàng Hiện – Tính Hà (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), bị trộm đột nhập lấy đi nhiều vàng và nữ trang, tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Camera an ninh trong tiệm vàng bị vô hiệu hóa bằng túi nilon, bã kẹo cao su. Quá trình gây án, bọn trộm hầu như không để lại dấu vết gì.

Các nghi phạm Dân, Dũng, Thắng và Tâm

Tại các tỉnh Hậu Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang… cũng liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm đột nhập tiệm vàng, với phương thức thủ đoạn tương tự.

Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) chỉ đạo xác lập chuyên án, giao cho Công an TP Cần Thơ phối hợp với lực lượng công an các tỉnh bằng mọi giá phải triệt phá băng trộm này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tháng 3/2016, công an phát hiện Dân, làm nghề ghe cào trên sông Hậu có nhiều dấu hiệu nghi vấn cấu kết đồng bọn trộm cắp tài sản bằng đường sông.

Đi sâu vào xác minh, công an xác định các đối tượng trộm tiệm vàng ở miền Tây này gồm: Đợi, Thắng, Điệp, Mười, Dũng, Dân và Tâm. Đây là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, năm 2013, nhóm của Đợi trong một lần di chuyển xuống miền Tây thì ghe bị hư. Nhóm này gặp Mười, người sửa máy nổ, sống bằng nghề nuôi gà đá và chuyên trộm cắp. Sau khi hội ý, Mười rủ anh ruột cùng tham gia, hình thành băng trộm đường sông, chuyên đột nhập tiệm vàng.

Những tiệm vàng, băng nhóm này nhắm đến đều nằm sát bờ sông, tại các khu vực chợ, thị trấn và thời điểm gây án vào nửa đêm về sáng.

Cuối tháng 7.2016, Ban chuyên án phát hiện Đợi và Thắng từ Sài Gòn xuống huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) gặp Dũng.

Hình ảnh nghi phạm được camera ghi nhận khi bọn trộm đột nhập vào tiệm vàng

Sau khi bàn bạc, Đợi và Thắng lấy ghe 3,5 tấn di chuyển xuống tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau rồi quay ngược trở lại Sóc Trăng. Tại đây, Đợi và Thắng neo ghe trên sông Cổ Cò rồi lên bờ chợ Kinh, dò xét các tiệm vàng để đêm xuống đột nhập lấy trộm.

Tuy nhiên, mọi hành động của bọn chúng đều bị các trinh sát theo dõi. Ban chuyên án nhận định bọn chúng sẽ ra tay tại tiệm vàng Kim Hoàng nên bố trí lực lượng bắt quả tang.

Ban chuyên án chia ra làm 6 tổ gồm: 1 tổ gồm các trinh sát hình sự trực tiếp vào trong các tiệm vàng để phục kích. Tổ khác sử dụng phương tiện thủy giám sát đoạn sông mà chúng di chuyển. 8 trinh sát, bí mật giám sát theo dọc bờ sông đối diện mặt hậu các tiệm vàng; 4 đặc công nước trầm mình tại bãi sông gần các tiệm vàng. Nhóm còn lại vào nhà dân gần đó để quan sát, theo dõi dọc theo mặt tiền các tiệm vàng.

Công vụ phá khóa, tang vật gây án

Khoảng 1h ngày 30.7.2016, Đợi và Thắng dùng vỏ lãi chạy đến tiệm vàng Kim Hoàng, khi cách tiệm vàng khoảng 300m thì chúng tắt máy thả xuôi phương tiện theo dòng nước. Khi đến tiệm vàng bọn chúng dùng dụng cụ cạy, cắt, bẻ khóa rào, cửa đột nhập vào bên trong.

Sau khi đợi mở tủ, gom vàng bỏ vào túi thì các trinh sát lao ra bắt quả tang. Bị động, Thắng nhảy xuống sông bỏ trốn nhưng đã bị cảnh sát đặc nhiệm ẩn mình sẵn dưới nước vùng lên khống chế. Từ lời khai của Đợi và Thắng, Ban chuyên án bắt giữ lần lượt các nghi phạm còn lại.

Qua điều tra đã xác định băng nhóm này gây ra 45 vụ trộm đột nhập, với tổng số tài sản trên 10 tỷ đồng. Trong đó, tại Cần Thơ và Tiền Giang xảy ra 10 vụ. 35 vụ khác xảy ra tại Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bến Tre…

Số vàng bọn chúng lấy trộm được đem về TPHCM dùng bình thổi vàng để nấu lại và mang đến các tiệm vàng ở quận 5 bán.