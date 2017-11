Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đang điều tra, truy tìm 2 nam thanh niên dùng dao cắt cổ, cướp tài sản của một tài xế xe ôm.

Thứ Bảy, ngày 11/11/2017 09:35 AM (GMT+7)

Ngày 10-11, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết đang truy tìm 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) dùng dao cắt cổ ông Hoàng Trọng C. (SN 1970, ngụ quận 7) là tài xế xe ôm trên địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 4 giờ 40 phút ngày 9-11, ông C. đậu xe gần khu vực cầu Tân Thuận 2 (quận 7) để đón khách. Lúc này, 2 nam thanh niên đến yêu cầu ông C. chở về huyện Bình Chánh thì ông đồng ý.

Đến đường số 3, khu dân cư Trung Sơn (ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), 2 đối tượng bất ngờ gí dao vào cổ yêu cầu ông C. xuống xe và đưa hết tài sản.

Bị tấn công, ông C. chống cự thì bị 1 đối tượng dùng dao cứa vào cổ gục tại chỗ. Gây án xong, hai đối tượng lấy điện thoại di động và chiếc xe máy của ông C. tẩu thoát. Ông C. sau đó được người dân phát hiện chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị một vết cắt dài ở vùng cổ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt lấy lời khai một số nhân chứng. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 con dao xếp nghi hai đối tượng sử dụng để cắt cổ ông C. cướp tài sản.