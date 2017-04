Thanh niên cầm bình xịt xịt vào nhóm người trong quán

Liên quan đến vụ nhóm giang hồ cầm gậy, bình xịt hơi cay xông vào quán kem trên đường Trương Hán Siêu, phường Đa Kao (quận 1, TP.HCM) đập phá khiến nhiều người tháo chạy, lực lượng công an quận 1 cho biết đang truy bắt nhóm người này.

Trước đó, vào đêm 23.4, nhóm khoảng 10 thanh niên đi xe máy dừng trước quán kem Chú Tám trên đường Trương Hán Siêu. Nhóm này lấy chĩa, gậy sắt…từ bao tải chia nhau khiến nhiều người trong quán tháo chạy. Những thanh niên mặt mày bặm trợn, xăm trổ đập phá quán kem. Nam thanh niên đội mũ lưỡi trai màu trắng rút bình xịt (nghi là hơi cay) xịt vào phía trong - nơi người của quán kem đang ném vật dụng chống trả. Sau khi đập phá, chúng nhanh chóng bỏ đi.

Thiếu tá Đỗ Hải Toàn, Phó trưởng Công an phường Đa Kao cho biết đã tiếp nhận vụ việc và hoàn tất hồ sơ chuyển công an quận 1 để điều tra. Theo thiếu tá Toàn, đây lần gây rối thứ 3, những lần trước, công an phường ĐaKao cũng đã lập hồ sơ giải quyết.

Về biện pháp bảo vệ người dân yên tâm sinh sống và làm ăn, vị phó trưởng công an phường Đa Kao cho biết sẽ có biện pháp bảo vệ theo quy trình, quy định và chức năng của công an phường.

“Công an đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng cầm hung khí vào quán đập phá quán kem, nên hiện chưa thể cung cấp thông tin gì thêm”, phó trưởng Công an phường Đa Kao nói.

“Chúng tôi đã xác định được danh tính những thanh niên đập quán kem trên đường Trương Hán Siêu, phường Đa Kao. Họ hiện không ở địa phương, lực lượng hình sự đang truy bắt”, lãnh đạo Công an quận 1 cho biết.

Công an cũng đã làm việc chủ quán kem và những người liên quan về việc có mâu thuẫn giành khách với quán kem bên cạnh, tuy nhiên vẫn chưa xác định động cơ gây án của nhóm thanh niên.

Sau vụ ẩu đả, quán kem hiện đang tạm thời đóng cửa.