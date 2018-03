Truy bắt kẻ sát nhân sau 2 ngày gây án

Nguyễn Hồng Quyết (28 tuổi), sau khi gây án và nhiều ngày lẩn trốn, cuối cùng đã bị Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ và khởi tố về hành vi giết người.

Dịp đầu năm, khi con cháu xa gần quần tụ về quê hưởng những ngày nghỉ Tết bên người thân, cũng là lúc họ cùng dắt nhau đi tảo mộ để thể hiện sự hiếu nghĩa. Vậy mà, gã nghịch tử Nguyễn Hồng Quyết lại biến sự thanh bình của thôn Khánh An và cả gia đình họ Nguyễn trong những ngày tảo mộ đầu năm Mậu Tuất trở nên não lòng.

Nhiều người đã biết, Quyết là một gã trai cả năm chỉ đem lại buồn phiền cho gia đình bởi thói nhác làm siêng chơi, hết tụ tập nhóm bạn hư hỏng ngáo đá, ăn nhậu thâu đêm rồi lại kéo nhau quậy quá, gây gổ với xóm làng. Nhưng không ai thể ngờ, đúng ngay ngày đầu năm mới, Quyết lại có thể hành động dã man đối với chính người thân ruột thịt của mình…

Nguyễn Hồng Quyết (28 tuổi, ngụ thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), sau khi gây án và nhiều ngày lẩn trốn, cuối cùng đã bị Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ và khởi tố về hành vi giết người.

Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 30/1. Chẳng là, mới sáng sớm ra tảo mộ người thân, nhưng Quyết đã ngật ngà ngật ngưỡng, giống kẻ đang lên cơn "ngáo đá" la lối, chửi bới, thậm chí là hăm dọa đánh, đòi đập phá mộ phần người thân của những người trong thôn ở khu rừng keo.

Cũng trong sáng đó, hai cha con ông Nguyễn Hồng Sơn (66 tuổi, bác ruột của Quyết, sống cùng thôn Khánh An) và anh Huỳnh Ngọc Tưởng (con rể ông Sơn) cũng ra dọn dẹp mộ phần cho ông bà từ rất sớm. Tuy bận bịu, nhưng thấy cảnh thằng cháu như vậy, họ không thể không cản ngăn.

Ban đầu, ông Sơn còn nhẹ lời khuyên can cháu, nhưng thay vì nghe lời bác khuyên, Quyết càng lúc càng hung hăng hơn nên ông Sơn đành phải lớn giọng, lấy uy bậc cha chú để ngăn không cho Quyết có những hành động vô lễ, động chạm đến tâm linh như vậy...

Hiện trường vụ án.

Bị bác quở trách, Quyết hằm hằm rít lên như kẻ dại, rồi hắn bất ngờ hai tay vừa búa vừa rìu lao đến tấn công ông Sơn khiến ông tử vong tại chỗ. Còn anh Tưởng con rể ông Sơn, quá bất ngờ chạy lại cản ngăn cũng bị Quyết đả thương nguy kịch…

Sau vụ việc, người dân thôn Khánh An và nhiều nhân chứng bàng hoàng cho biết: Đây không phải là lần đầu tiên Quyết ngáo đá, gây chuyện hại người. Trước đó, nhiều lần hắn được gia đình phối hợp với chính quyền địa phương đưa đi giáo dục và vào trại cai nghiện tập trung.

Vào trại cai nghiện, cứ ngỡ Quyết sẽ cắt cơn, tuyệt giao với vòng xoáy của ma túy, nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy. Vừa ra trại cách đây 4 tháng, thì ngay chiều ngày 29-1 sau khi đi chơi về Quyết lại ngáo đá, la hét, đập phá đồ đạc trong nhà, đuổi đánh cả người thân trong gia đình.

Quậy ở nhà chưa thỏa, Quyết vác cả búa, rìu ra khu nghĩa trang của xã để đập phá phần mộ bà Lê Thị Đ chỉ vì "ngứa mắt". Chiều đó, mặc bị bác ruột là ông Sơn hết lời khuyên ngăn, Quyết thậm chí còn dùng những lời lẽ văng tục, xúc phạm, lôi cả dòng họ ra chửi rủa rồi lại hùng hục trở lại nhà đập phá đồ đạc.

Anh Nguyễn Văn Thông (con trai nạn nhân Sơn) thông tin thêm: Theo dự kiến từ trước, sáng 30-1, gia đình sẽ tiến hành dọn dẹp mồ mả dòng họ để chuẩn bị đón Tết. Lúc đó, cha và anh rể tôi là Huỳnh Ngọc Tưởng phụ trách dọn dẹp những phần mộ phía sau nhà.

Khi đang dọn dẹp ở nhà thờ tộc thì tôi nhận cuộc gọi của anh Tưởng, giọng thoi thóp bảo: Thằng Quyết chém chết cha em mau lên cứu... Sau khi nghe điện thoại, tôi và nhiều người lập tức chạy đến. Vừa chạy ra sau khu đồi keo đã hoảng hốt phát hiện thấy bố tôi đã bị chém nằm gục trên đường lên mộ.

Quá hoảng sợ, những người còn lại tiếp tục chạy lên phía trên tìm kiếm, phát hiện và đưa anh Tưởng đi cấp cứu. Anh Tưởng bị chém nhiều nhát trên đầu, thương tích rất nặng hiện tính mạng vẫn nguy kịch. Cố yếu ớt kể lại sự việc, anh Tưởng cho biết anh bị Quyết bất ngờ chém vào đầu, đồng thời miệng luôn nói: "Tao giết mày".

Sau khi sát hại ông Sơn, chém trọng thương anh Tưởng, Quyết vứt chiếc búa chẻ củi tại hiện trường, bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của các nhân chứng. Các trinh sát còn lại truy tìm tung tích kẻ gây án.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Nguyễn Hồng Sơn bị chém 2 nhát vào đầu dẫn đến tử vong tại chỗ. Xét thấy vụ án nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng Công an khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ.

Đối tượng Quyết tại cơ quan CSĐT.

Nguyễn Hồng Quyết không may cha mất từ rất sớm nên được ông Nguyễn Hồng Sơn tuy là bác nhưng yêu thương, lo lắng như thể người cha chăm lo cho con đẻ. Ngược lại, Quyết trả hiếu cho bác ruột bằng những hành vi xấc láo, gây ra cái chết tức tưởi, đau lòng cho nạn nhân Sơn.

Ít ai biết, Quyết có sự thù hằn bực tức từ trước Tết vì nghĩ rằng ông Sơn đã giành phần đất của cha mình. Quyết còn cho rằng mảnh đất ông bà, họ hàng để lại cho hắn mà người bác lấy danh nghĩa "cha chú" đã giành phần đất đẹp.

Còn Quyết lại phải chịu thiệt thòi khi chịu cảnh "phía sau lưng", chính vì vậy, Quyết luôn chửi bóng gió, mỗi khi say rượu hoặc mượn cơn say thuốc để kiếm chuyện cãi vã với ông Sơn.

Thật ra, hoàn cảnh của Quyết cũng là kẻ bất hạnh, đã mồ côi cha còn thiếu vắng tình yêu thương chăm sóc từ mẹ. Cũng do bởi cuộc sống lam lũ mưu sinh, nên mẹ Quyết phải ra Đà Nẵng kiếm việc làm, để Quyết sống côi cút ở quê nhà nhờ họ hàng chăm sóc.

Tuổi trẻ bồng bột, bị bạn bè xấu lôi kéo, Quyết ngày càng sa ngã và trở thành đối tượng nghiện ma túy đá, nghiện game. Không những thế, Quyết từng có tiền sự về ma túy và là đối tượng rất manh động, hung hãn tại địa phương.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng PC45 nhanh chóng tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường, phối hợp với Công an huyện Phú Ninh và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm, điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Phòng PC45 huy động tối đa lực lượng truy tìm trong rừng keo và các khu vực lân cận, tuy nhiên Quyết đã nhanh chân lẩn trốn. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, các trinh sát đã lần ra dấu vết của Quyết. Theo đó, sau khi gây án, Quyết về nhà mình cất rìu và búa rồi lấy quần áo đón xe xuống TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

Từ đây, Quyết đón xe taxi tìm ra nhà mẹ Quyết tại phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Quyết xin mẹ 500 nghìn đồng rồi dùng số tiền này tiếp tục đón taxi ra Huế.

Khi phát hiện được Quyết đang di chuyển theo hướng từ TP. Đà Nẵng ra Huế, Phòng PC45 nhận định Quyết sẽ tiếp tục di chuyển ra Bắc để lẩn trốn nên lãnh đạo phòng đã báo cáo Giám đốc thông báo cho Công an các địa phương như Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị… để phối hợp chốt chặn, truy bắt đối tượng.

Cùng với thông báo cho công an các tỉnh bạn, ngay trong ngày 30/1, Phòng PC45 đã triển khai 2 tổ trinh sát, 1 tổ truy xét theo dấu vết Quyết, 1 tổ ra Đà Nẵng xác minh thông tin liên quan đến đối tượng này.

Khi tổ 1 lần theo Quyết đến địa phận TT. Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) thì mất dấu vết, bởi Quyết rất cáo già khi thuê tatxi đến đây thì xuống xe rồi đón xe khách ra Quảng Trị.

Trong khi tổ 1 mất dấu vết của Quyết, các tổ chốt chặn của Công an tỉnh bạn cũng không phát hiện được hung thủ ở đâu cả. Tuy nhiên, không nản chí, các trinh sát tập trung xác minh các mối quan hệ và các nguồn tin về đối tượng trên địa bàn Huế.

Hung khí gây án bị thu giữ.Sau nhiều giờ tích cực xác minh, các trinh sát nhận được thông tin đối tượng đang di chuyển hướng ra địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đến lúc này, nhận định đối tượng có khả năng di chuyển lên vùng biên giới để vượt biên trốn ra nước ngoài nên tổ trinh sát tại Huế nhanh chóng báo cáo lãnh đạo đơn vị chia làm 2 tổ nhỏ: Một tổ tiếp tục ở lại xác minh trên địa bàn Huế, một tổ di chuyển ra TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Tại TP. Đông Hà, tổ công tác đã phát hiện dấu vết của Quyết nên tiếp tục di chuyển lên vùng cửa khẩu Lao Bảo (TT. Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) truy đuổi theo hung thủ. 14h ngày 1/2, tổ công tác dàn quân đón lõng, truy bắt tên giết người.

Dù đối tượng rất tinh ranh và cảnh giác nhưng nhờ vận dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 14h ngày 1/2, tổ công tác Phòng PC45 phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ Quyết tại khu vực biên giới Việt-Lào, khi Quyết đang chuẩn bị rời khỏi đất Việt Nam.

Việc bắt được Quyết trong thời gian ngắn là nỗ lực rất lớn của Phòng PC45, nhất là khi các điều tra viên đã không quản ngại những ngày Tết Nguyên đán để truy bắt bằng được đối tượng, trấn an lòng dân.