Truy bắt kẻ giết phụ nữ trong nhà vệ sinh ở Đồng Nai

Ngày 19-3, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang truy bắt nghi can giết một phụ nữ trong nhà trọ rồi khóa cửa thuộc ấp Bến Sắn (xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch).

Người dân hiếu kỳ vây quanh khu vực nhà trọ phát hiện thi thể người phụ nữ bị giết.

Theo thông tin ban đầu cơ quan công an, vào trưa 16-3, chủ nhà trọ phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ một phòng trọ trong dãy. Do phòng đóng kín và khóa cửa phía ngoài nên chủ nhà trọ đã phá khóa cửa vào phòng. Lúc này chủ nhà trọ hoảng hốt phát hiện chị NTL (33 tuổi, quê Nghệ An) là người thuê đã chết trong nhà vệ sinh.

Nhận được tin báo, công an huyện Nhơn Trạch đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Cơ quan công an ghi nhận nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, đầu hướng vào phía trong, xung quanh đầu có nhiều vết máu, cửa nhà vệ sinh khép, tử thi đã bắt đầu phân hủy biến dạng.

Từ kết quả điều tra bước đầu, xét thấy nạn nhân bị giết nên phối hợp với cơ quan chức năng Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ.

Theo chủ nhà trọ, nạn nhân sống cùng một nam thanh niên (chưa rõ danh tính). Vào thời điểm phát hiện sự việc, nam thanh niên này không có mặt ở hiện trường.