Trung Quốc rúng động vì vụ “cướp” lạ lùng

Việc trúng xổ số đôi khi không phải là dấu hiệu của may mắn. Đó là trường hợp của Ren Xiaofeng – kẻ chủ mưu trong một vụ “cướp” ngân hàng được đánh giá là lớn nhất và cũng lạ lùng nhất lịch sử Trung Quốc.

Thứ Ba, ngày 31/01/2017 04:00 AM (GMT+7)

Thế giới từng ghi nhận rất nhiều vụ cướp táo tợn gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Một số nhanh chóng bị lãng quên, nhưng có những vụ án người ta vẫn ghi nhớ và kể lại nhiều thập kỷ sau đó. Loạt bài “Những phi vụ cướp trấn động thế giới” sẽ hé lộ chi tiết ly kỳ sau mỗi lần gây án của những tên cướp ranh ma.

Chân dung Ren Xiaofeng và Ma Xiangjing

Ren Xiaofeng vốn là bảo vệ của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, chi nhánh Handan ở tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh gần 300 dặm về phía nam. Nhưng cũng chính y là kẻ lấy đi 2 tấn tiền mặt trị giá 51 triệu nhân dân tệ (6,7 triệu USD) tại đây. Và điều lạ lùng là hắn “cướp” số tiền khổng lồ này chỉ để chơi xổ số rồi sau đó, nếu trúng, hắn lại đem trả vào ngân hàng.

Vào mùa thu năm 2006, lần đầu tiên Ren nghĩ tới chuyện “mượn” tiền ngân hàng. Lúc đó, hắn đã lấy 200.000 NDT từ kho bạc, trúng xổ số và trả lại đủ số tiền đã "mượn tạm" trước đó.

Mọi việc xảy ra quá đơn giản và dễ dàng khiến Ren không biết điểm dừng, nhất là khi y tìm được được “đối tác” là Ma Xiangjing, giám đốc chi nhánh ngân hàng.

Việc vận chuyển 2 tấn tiền in màu đỏ với chân dung Mao Trạch Đông là chuyện không dễ làm nếu chỉ có một người và vì Ma là người quản lý kho bạc, Ren khó lòng giấu được “sếp”.

Thế là, 2 người đàn ông ngoài 30 cùng nhau lên kế hoạch cho mùa xuân năm sau sẽ phá hệ thống an ninh của chi nhánh và “bốc hơi” với 33 triệu NDT tiền mặt. Nếu chẳng may cảnh sát phát hiện báo động từ hệ thống an ninh và gọi điện cho ngân hàng, Ren chỉ cần nghĩ ra một cái cớ và xin lỗi.

Khi số tiền “nợ” vì chơi xổ số ngày càng lớn mà lượng tiền trúng không thể bù lại được, trong nỗi tuyệt vọng, 2 tên đã “mượn” thêm 18 triệu NDT, đặt cược vận may 1 lần nữa.

Lần này, may mắn đã mỉm cười với cả 2 khi giành giải 98.000 NDT. Tuy nhiên, số tiền này chỉ như “muối bỏ bể”, không đủ để bù vào lượng chúng lấy đi. Và ngân hàng cuối cùng cũng phát hiện ra sự “mất tích” của số tiền lớn.

Nhận thấy mối nguy hiểm cận kề, ngày 16/4/2007, cả 2 chia nhau số tiên 4 triệu NDT còn lại, mua xe hơi và thẻ căn cước giả rồi “cao chạy xa bay”.

Ma trốn lên phía Bắc đến Bắc Kinh và bị bắt 2 ngày sau đó. Ren chạy về thành phố Liên Vân Cảng, cách đó 400 dặm về phía đông nam. Cảnh sát ngay lập tức treo ảnh truy nã kèm giải thưởng 50.000 NDT cho ai bắt được hắn.

Sau đó không lâu, Ren xuất hiện với khuôn mặt hốc hác, râu ria lởm chởm, rút 210.000 NDT từ một túi lớn để mua một chiếc Honda màu đen trước khi các ngân hàng mở cửa. Nhân viên bán xe hơi đã nhận ra hắn và hết sức cảnh giác.

Cuối cùng, Ren cũng bị phát hiện bởi 2 người là tài xế taxi và chủ nhà trọ của gã, 3 người này về sau chia nhau số tiền thưởng 50.000 NDT.

"Điều này chứng minh rằng việc treo thưởng là một phương pháp hiệu quả", Wu Heping, phát ngôn viên của Bộ Công an cho biết.

Tại tòa án, Ren tỏ ra ăn năn và rất hợp tác trong việc khai nhận cũng như tường thuật chi tiết hành vi phạm tội. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn. Ren và Ma bị kết án tử hình và đã thi hành án 1 năm sau đó, một số người khác phải đối mặt với án tù hoặc bị đuổi việc vì có liên quan.

Vụ án này cũng cho thấy lỗ hổng trong việc quản lý của các ngân hàng khi không thường xuyên kiểm kê tài sản.

