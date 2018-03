Trinh sát hình sự và những bữa cơm tất niên dang dở

Hơn 20 năm làm cảnh sát hình sự, Thiếu tá Dương Minh Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã cùng với đồng đội từng khuất phục hàng chục đối tượng giang hồ cộm cán, góp phần giữ bình yên cho nhân dân.

Trong những lần đó, anh nhớ nhất khoảng thời gian hơn 400 giờ truy bắt đối tượng Hà "cọ" - kẻ đã dùng súng K59 sát hại vợ vào chiều 30 Tết Giáp Ngọ.

Vụ án chiều 30 Tết

"Chập tối ngày 30 Tết, tôi đang cùng với người thân chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên thì nhận được điện thoại từ chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự. Gác lại việc gia đình, chỉ sau 10 phút tôi đã có mặt tại cơ quan. Gấp rút chuẩn bị, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự gồm những cán bộ chiến sỹ giàu kinh nghiệm nhất của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm và Đội Điều tra trọng án đã có mặt tại hiện trường vụ án tại Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội)" - thiếu tá Tùng nhớ lại những giây phút bắt đầu cuộc truy đuổi kẻ giết người nguy hiểm kéo dài đến hơn hai tuần lễ.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 30-1-2014 tại số nhà 15 ngõ 214 Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng Trương Văn Hà (SN 1967, thường trú tại Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình) đã dùng súng quân dụng bắn vào vợ mình là chị Trương Thị Lan Phương (SN 1979) khiến chị tử vong.

Theo một số nhân chứng, buổi chiều hôm đó họ thấy trong nhà có to tiếng. Rồi thấy chị Phương leo từ tầng 2 xuống bỏ chạy. Trương Văn Hà đuổi theo đến tiệm sửa xe cách đó khoảng 30m thì túm được và hành hung vợ. Sau đó hắn lôi chị Phương vào nhà, ít phút sau thì nhiều tiếng súng vang lên. Khi lực lượng công an phường có mặt, đối tượng còn bắn ra khiến chút nữa thì có chiến sỹ bị thương.

Lực lượng chức năng tiếp nhận đối tượng Trương Văn Hà từ Công an Trung Quốc.

Có mặt tại hiện trường, cán bộ trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Ba Đình… khẩn trương tổ chức điều tra. Cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng K59 và 10 viên đạn. Trong nhà bàn ghế đổ ngổn ngang, nhiều vết thủng trên tường, tủ và đặc biệt lò vi sóng chứng tỏ đối tượng đã ra tay rất lạnh lùng. Sau khi gây án, Trương Văn Hà đã nhanh chân bỏ trốn. Lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm được giao nhiệm vụ là đơn vị chủ công truy bắt bằng được đối tượng.

Cũng theo thiếu tá Tùng, Hà "cọ" vốn là tay giang hồ có số má trong giới cho vay nặng lãi. Dù có vẻ mặt ngây ngô, không xăm trổ đầy mình cũng không ăn nói theo kiểu đao to búa lớn, chặt chém như nhiều kẻ giang hồ khác, dáng người lại nhỏ thó nhưng về độ lạnh lùng, lì lợm thì ít ai bằng Hà "cọ".

Là con thứ 7 trong gia đình 9 anh chị em nhưng các anh chị đều sợ Hà bởi bản tính cục cằn, thích là đánh, bất kể là ai. Đi tù từ năm 17 tuổi vì tội cố ý gây thương tích, 3 năm sau Hà ra tù. Tưởng rằng cú ngã đầu đời sẽ khiến hắn tỉnh ngộ, thế nhưng chưa đầy một năm sau, Hà tiếp tục lĩnh án, vẫn về tội "cố ý gây thương tích". Trước khi gây ra vụ việc trên, Hà đã có đến 3 tiền án và hơn 20 năm ngồi tù. Do có nhiều mối quan hệ xã hội nên Hà không chỉ có một khẩu súng. Chính vì thế mà lực lượng truy bắt luôn phải cực kỳ cảnh giác.

Nhận định đối tượng chưa thể trốn đi đâu xa, cơ quan công an đã thông báo cho toàn bộ các phường, đồn công an trên địa bàn TP Hà Nội để phối hợp truy bắt. Nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự cũng nhanh chóng ập đến những địa điểm mà có thể Hà sẽ có mặt. Tuy nhiên, là kẻ giang hồ lọc lõi nên hắn tạm thời tìm được những nơi trú ẩn khá an toàn.

Đêm 30 Tết, thiếu tá Tùng và đồng đội chỉ đảo qua cơ quan một chút (nhiều năm qua thông lệ của Phòng Cảnh sát hình sự là 100% quân số đón giao thừa tại đơn vị), rồi lại tiếp tục lên đường. Sáng ngày mùng 1, lực lượng truy bắt nhận được tin đối tượng Hà đang lẩn trốn tại khu vực phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Lập tức thiếu tá Tùng và đồng đội có mặt.

"Sau nhiều giờ tổ chức rà soát, bụng đã đói meo mà lại không có hàng quán nào mở cửa nên anh em đành phải vào "ăn chực" tại công an phường" - thiếu tá Tùng nhớ lại kỷ niệm ăn Tết đặc biệt này.

Sau nhiều ngày túc trực tại Công an phường Mỹ Đình 1, chiều ngày mùng 4 Tết lực lượng truy bắt nhận được thông tin sáng hôm sau Hà có thể sẽ có mặt tại lễ tang của vợ hắn. Hàng trăm trinh sát đã được huy động, "rải" suốt từ nhà hắn cho đến tuyến đường Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ (dẫn đến nhà hóa thân Hoàn Vũ). Tuy nhiên gã giang hồ không xuất hiện.

Suốt một tuần trời lùng sục rất nhiều địa điểm thuộc các quận, huyện của TP, song Hà "cọ" luôn nhanh hơn lực lượng truy bắt một bước. Gã cứ lang bạt ở nhà người quen, bạn tù mỗi nơi chỉ 1-2 ngày rồi lại “biến” nên khi lực lượng truy bắt có thông tin và triển khai xuống đến nơi thì hắn đã đi mất. Cũng có thời điểm anh em đã tổ chức bao vây, tuy nhiên do nơi đó quá đông người, đối tượng được nhận định là có vài khẩu súng nên để bảo đảm an toàn cho người dân, chỉ huy phòng CSHS đã quyết định chờ thời cơ khác thuận lợi hơn.

Do bị truy bắt quá ráo riết, đúng lúc các trinh sát nắm được thông tin Hà liên lạc với một đàn em để tổ chức cho hắn trốn sang Trung Quốc. Không một phút chậm trễ, tổ công tác của phòng CSHS có mặt tại vùng đất địa đầu của Tổ quốc, quyết không để hắn trốn thoát…

Xuyên Tết trên vùng biên

Đêm mùng 8 Tết, tổ công tác Phòng CSHS đã có mặt tại TP Móng Cái (Quảng Ninh). Dù đã một tuần liền theo sát di biến động của đối tượng, và chưa có được một giờ ăn tết cùng gia đình song anh em ai cũng một lòng quyết tâm bắt bằng được kẻ giết người nguy hiểm. Trong cái rét cắt da cắt thịt, các trinh sát nhanh chóng triển khai thành nhiều mũi, tiếp cận những địa điểm tình nghi.

Thiếu tá Dương Minh Tùng, đội trưởng đội CSHS đặc nhiệm đang nghiên cứu hồ sơ một vụ án.

Do là địa bàn khu vực chợ vùng biên, người dân hầu hết đã về địa phương ăn Tết nên thời điểm tổ công tác tới đây, khu chợ vẫn chưa hoạt động trở lại. Thiếu tá Tùng và anh em may mắn thuê được một nhà nghỉ, nhưng vấn đề ăn uống hậu cần cho hàng chục con người cũng không dễ. Thương cán bộ chiến sỹ vất vả, hai vợ chồng chủ nhà nghỉ đồng ý cơm nước cho anh em.

"Những cái Tết trước, cán bộ chiến sỹ Phòng CSHS dù phải trực song vẫn tranh thủ ăn với gia đình một bữa cơm, đưa vợ con đi chùa được một buổi; song lần này thì phải đi miết từ ngày 30 Tết. Chính vì thế ai cũng nhớ nhà. Anh em đều tranh thủ những giây phút nghỉ ngơi gọi điện về thăm hỏi mọi người. Nhiều trinh sát trẻ kể vợ con cứ cuống lên vì biết chồng đang truy bắt kẻ có súng. Riêng bố mẹ tôi đều làm trong ngành nên chỉ dặn cần hết sức cẩn thận" - thiếu tá Tùng chia sẻ.

Không hổ danh là kẻ giang hồ lắm mưu nhiều kế, Hà "cọ" một lần nữa dùng chiêu "kim thiền thoát xác", đã biến sang Trung Quốc đêm hôm trước trên một con thuyền nhỏ qua sông Ka Long. Lúc này, tổ công tác của Phòng CSHS liền nhóm họp, triển khai liên tiếp nhiều phương án mà các anh đã tính toán từ trước.

Một tổ di chuyển lên khu vực đồn biên phòng Móng Cái "chốt" tại đó. Đồng thời một tổ triển khai truy bắt đối tượng đã đưa Hà "cọ" sang sông. Một tổ công tác liên lạc với Công an Trung Quốc đề nghị phối hợp.

Được biết, Hà "cọ" trong khi trốn đã kịp "vét" được khá nhiều tiền, và đã đổi hết sang nhân dân tệ để tính "trốn" lâu dài bên nước bạn. "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", lực lượng truy bắt đã nhanh chóng tóm được đối tượng đưa Hà "cọ" sang biên giới. Liền sau đó, các anh còn thu thập được vị trí chính xác ngôi nhà nghỉ mà Hà "cọ" đang lẩn trốn. Những thông tin này đã được chuyển cho công an Trung Quốc, đề nghị truy bắt.

Khoảng 11 giờ ngày 15-2 (tức 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), công an Trung Quốc thông báo trên cơ sở những thông tin mà công an Việt Nam cung cấp đã triển khai lực lượng phá cửa và bắt được Hà "cọ". 17 giờ chiều cùng ngày, tổ công tác phòng CSHS Hà Nội đã có mặt tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp nhận đối tượng. Trong túi của Hà lúc đó có 50 ngàn nhân dân tệ (khoảng 150 triệu đồng) và rất nhiều sim điện thoại.

Đêm ngày 15-2-2014, chiếc xe chở tổ công tác chạy một mạch từ Móng Cái, về đến Công an quận Ba Đình là lúc 1 giờ sáng, kết thúc gần 400 giờ truy bắt kẻ giết người nguy hiểm. Lúc này thiếu tá Tùng mới được ăn bữa cơm, uống chén rượu Tết muộn với gia đình và đồng đội.