Triệt phá boongke ma túy của "nữ quái" mang 4 tiền án

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố đối tượng Hà Kim Dung (45 tuổi), Trần Trọng Trường (40 tuổi), Thái Việt Dũng (37 tuổi), Nguyễn Hoàng Việt (39 tuổi), Phạm Tuấn Anh (38) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

“Quy nạp” tay sai đều là đối tượng nghiện ma túy

Hà Kim Dung (45 tuổi, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) vốn là đối tượng nghiện ma túy, có 4 tiền án, tiền sự nên thủ đoạn bán lẻ ma túy rất tinh vi. Cô ta đã lập “boong ke” ma túy, bán cho các đối tượng nghiện gây nhức nhối trong khu dân cư thuộc phường Nhật Tân.

Trước những hoạt động bất thường của Hà Kim Dung, Công an phường Nhật Tân, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an quận Tây Hồ đã phối hợp lên kế hoạch cụ thể nhằm ngăn chặn hoạt động phạm pháp của nữ quái này.

Đối tượng Dung

Thời gian lên kế hoạch đến khi nắm bắt cụ thể đối tượng hoạt động bán lẻ ma túy mất không nhiều thời gian, tuy nhiên để triệt phá, bắt giữ đối tượng phải “tâm phục khẩu phục” là cả hành trình đầy gian nan của những trinh sát. Bởi đối tượng Hà Kim Dung ngoài sự tinh quái có thừa, cô ta không chỉ quen mặt trinh sát mà còn có cả nhóm đối tượng “giúp việc” trung thành cho cô ta trong những phi vụ bán lẻ ma túy tại nhà.

Trong đó, phải kể đến những cánh tay đắc lực cho Dung gồm Trần Trọng Trường (SN 1977), Thái Việt Dũng (SN 1980), Nguyễn Hoàng Việt (SN 1978), Phạm Tuấn Anh (SN 1979), đều trú tại Hà Nội. Đây là những đối tượng nghiện ma túy lâu năm, nên rất có kinh nghiệm trong việc này. Với vai trò “bà trùm” Hà Kim Dung đã yêu cầu các đối tượng thực hiện theo ý thì mới cung cấp ma túy cho chơi.

Ngược lại các đối tượng phải là những người cảnh giới hiệu quả để cô ta bán lẻ ma túy ngay tại nơi thuê trọ của mình kiếm lời ít nhất mỗi ngày từ vài trăm đến tiền triệu sau khi đã trừ cả chi phí và sử dụng ma túy của cả nhóm.

Trung tá Phương Ánh Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an quậnTây Hồ, cho biết: “Thủ đoạn của đối tượng Hà Kim Dung rất tinh vi, thường đóng kín cửa và đưa hàng qua khe nhỏ của cánh cổng sắt, hơn nữa cô ta chỉ bán ma túy cho những đối tượng quen biết. Tuy nhiên, với trách nhiệm kiên quyết đấu tranh tội phạm ma túy, chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo phải triệt xóa nhanh gọn, an toàn boong ke này”.

“Mẻ lưới” trọn vẹn

Trung tuần tháng 5-2016, Đội Cảnh sát ĐTTP ma túy lên kế hoạch dự định ngày và giờ vây bắt Hà Kim Dung. Do nắm chắc tình hình, chỉ trong một buổi chiều lần lượt các đối tượng liên quan và “giúp việc” cho đối tượng Dung đều lần lượt bị tóm gọn. Ngay sau đó, Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Dung.

Tại đây tang vật thu giữ 1 cân điện tử dùng để chia ma túy, 1 tẩu hút ma túy và nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Qua khai thác ban đầu, Dung khai nhận số ma túy 0,083 gam là của cô ta chia nhỏ để bán cho người có nhu cầu. Để thực hiện hành vi, Dung luôn dùng chiêu bài “đi đón con” để đánh lạc hướng trinh sát. Sau đó, cô ta để ma túy do chính tay chia sẵn đúng mức tiền vào túi nilông và để ở nơi nhất định đã hẹn với đối tượng mua. Bằng thủ đoạn này đối tượng Dung đã bán ma túy trót lọt cho nhiều đối tượng nghiện trên địa bàn.

Ngoài ra Dung còn sử dụng các đối tượng Trường, Dũng, Việt, Tuấn Anh làm “người vận chuyển” ma túy cho các đối tượng khác. Cùng với đó, các đối tượng nói trên có nhiệm vụ “mở rộng thị phần” tức là tìm bạn nghiện tin tưởng để giới thiệu mà bán ma túy cho cô ta “đắt hàng”.