Trai làng hỗn chiến, 2 người thương vong

Đoạn đường xảy ra vụ ẩu đã giữa hai nhóm thanh niên khiến một người thiệt mạng

Sáng ngày 10/2, trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, Ông Nguyễn Quang Biên – Trưởng Công an xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người đã tử vong, 1 người khác đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h 30 phút ngày 9/2 tại xóm 9, Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Sau khi được Trương Đình T. (SN 1993, trú tại xóm 9, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) rủ xuống uống rượu tại nhà mình.

Sau khi buổi tiệc xong xuôi, nhóm thanh niên trú ở xã Tân Thành, huyện Yên Thành và TX Thái Hòa (bao gồm 8 người) cùng với nhóm thanh niên trú tại xã Thọ Thành đi hát Karaoke tại một quán trên địa bàn.

Sau khi hát xong, cả hai nhóm thanh niên ra về trên tuyến đường 537 (gần quán karaoke) thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả với nhau.

Nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc

Trong lúc xảy ra xô xát, anh Trần Văn P. (SN 1994, trú tại xóm 3, xã Tân Thành, huyện Yên Thành) bị đâm, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn anh Lê Văn T. (SN 1993, trú cùng xóm với P.) bị đâm vùng giữa bụng trước thủng phổi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi nhận được tin báo, Ban công an xã Thọ Thành đã cấp báo sự việc cho Công an huyện Yên Thành, Phòng CSĐT, lực lượng pháp y – Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ sự việc.

Trong sáng ngày 10/2, lực lượng chức năng đã triệu tập các thanh niên nghi vấn để lấy lời khai ban đầu.

Riêng thi thể anh Trần Văn P., sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương.

Hiện, nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.