Khi được mời về trụ sở công an để làm việc sau va chạm giao thông, người đàn ông đã thẳng tay đấm vào mặt một cảnh sát cơ động.

Thứ Tư, ngày 06/09/2017 10:18 AM (GMT+7)

Đối tượng tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)

Ngày 6/9, thông tin từ Công an TP.Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Hiệu (SN1984, trú ở xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng hơn 1h sáng 16/8, tổ Cảnh sát cơ động (Phòng CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An) đi tuần tra giao thông thì phát hiện một người đàn ông đi xe máy mang BKS: 37L5 - 5559, không đội mũ bảo hiểm va chạm với nữ lao công đang quét đường.

Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện người đàn ông có men rượu nồng nặc, sau đó đã đề nghị kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Do Hiệu không xuất trình được giấy tờ, nên cảnh sát đã mời về trụ sở để làm việc.

Ngay lập tức, Hiệu chửi bới cảnh sát đồng thời thẳng tay đấm vào mặt một cảnh sát cơ động.

Do tính chất vụ việc phức tạp, nên tổ cảnh sát cơ động đã bắt giữ Hiệu để điều tra và làm rõ vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng, đang hoàn thành hồ sơ để tiếp tục xử lý đối tượng trên.