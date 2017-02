Tình tiết bất ngờ vụ nam sinh lớp 12 xâm hại, giết bé 10 tuổi

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé N.

Ngày 20.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định khởi tố vụ án “giết người và hiếp dâm trẻ em” xảy ra tại ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn).

Nghi can Phạm Văn Lên (18 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hai hành vi trên. Nạn nhân trong vụ án này là P.T.Y.N (10 tuổi, ngụ ấp Xẻo Tràm, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 17.2, Lên ngồi tại con đường vắng, gần một quán nước ở ấp Vĩnh Lợi. Khi nhìn thấy bé N. đi học ngang qua liền chặn đường. Lên kéo bé N. vào vườn măng cụt gần đó dùng tay bóp cổ nạn nhân, rồi hãm hiếp. Sau đó, Lên kéo nạn nhân xuống mương nước gần đó dìm xuống phi tang. Gây án xong, Lên vào nhà người dân gần đó xin giặt nhờ chiếc áo dính bùn đất.

Đến tối cùng ngày, thấy bé N. đi học chưa về nên người nhà của em chia nhau đi tìm kiếm. Khi đi ngang qua vườn măng cụt bên kia sông, mọi người hoảng hốt thấy thi thể bé gái này nằm dưới mương nước nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Công an huyện Trà Ôn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai người dân xung quanh.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, đây là vụ án hiếp dâm, giết người, công an nhanh chóng truy xét nghi can có liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Lên là nghi can chính trong vụ án nên mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Lên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nghi can Lên tại cơ quan công an (Ảnh: C.A)

Theo giấy tờ gia đình cung cấp như CMND và sổ hổ khẩu, nghi can Lên sinh ngày 24/1/1999. Tính đến thời điểm xảy ra vụ án, Lên đã đủ 18 tuổi, 1 tháng 13 ngày. Hiện cơ quan điều tra đang trích lục các giấy tờ cần thiết để xác định chính xác độ tuổi của nghi phạm.

Được biết, Lên là học sinh lớp 12, nam sinh này được đánh giá hiền lành, thường đi hái rau, bắt ốc bán kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Tuy nhiên, khi còn học cấp 2, Lên thường hay lấy trộm nội y của hàng xóm mang về nhà. Gia đình phát hiện la rầy và đưa đi chữa trị.