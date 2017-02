"Ngáo đá" cầm dao rượt chém mẹ khắp xóm

Một đối tượng ở xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sau khi dùng ma túy đã cầm dao dài gần 1m rượt chém mẹ ruột vì cho rằng gia đình... bắt cóc vợ con mình do "ngáo đá".

Ngày 8-2, Cảnh sát 113- Công an tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao đối tượng Hồ Trung Kiên (27 tuổi, thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) Công an TP Nha Trang xử lý theo quy định pháp luật.

Kiên bị bắt đưa đến trụ sở công an làm rõ hành vi gây rối trật tự xã hội của mình (Ảnh do công an cung cấp)

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút đêm 7-2, người dân nghe bà Trần Thị Kim Anh (53 tuổi, mẹ ruột của Kiên) la hét thất thanh vì bị Kiên cầm một con dao cán gỗ dài gần 1 mét đuổi chém.

Theo bà Anh, Kiên đi về nhà tay cầm dao la hét, đòi chém chết cả nhà vì dám... bắt cóc vợ con mình. "Lúc đầu định khuyên nhủ con, nhưng thấy nó vung dao đòi chém nên tháo chạy ra khỏi nhà tri hô. Sau khi rượt chém không thành, Kiên quay sang đập phá đồ đạc trong nhà" - bà Anh cho hay.

Trung tá Đỗ Xuân Kiều, Đội Cảnh sát 113, cho biết sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng đến hiện trường. Thấy vậy, Kiên vứt hung khí, chạy vào một quán Internet ở gần đó lẩn trốn. Lực lượng chức năng đã lao vào khống chế, đưa về cơ quan công an khi Kiên vẫn còn trong tình trạng lơ ngơ, phê ma túy, luôn miệng kêu thả vợ con mình ra vì vẫn còn "ngáo đá".

Theo Công an xã Vĩnh Thái, Kiên có tiền án Gây rối trật tự công cộng và Trộm cắp tài sản. Hiện nam thanh niên này đang bị quản thúc tại địa phương vì các tội danh trên. Trong phòng ngủ của Kiên có nhiều dụng cụ để dùng ma túy.