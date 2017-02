Phá ổ mại dâm núp bóng cơ sở massage "lành mạnh"

Ngày 8/2, Công an tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất hồ sơ để tiến hành xử lý hành vi “Chứa mại dâm” tại cơ sở massage Triều Châu 7, đóng ở đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Các "chân dài" hành nghề massage kiêm luôn bán dâm cho khách

Theo thông tin điều tra, trước đó vào khuya ngày 4/2, các trinh sát của Phòng PC45, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng Công an phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở massage Triều Châu 7 do ông Phạm Huy Vũ (54 tuổi, ngụ tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở masage này.

Làm việc với cơ quan chức năng, 2 quản lý của cơ sở massage thừa nhận được một người tên Hùng (là quản lý cấp cao hơn) chỉ đạo tổ chức chứa mại dâm tại cơ sở massage.

Theo đó các nữ nhân viên massage được phép bán dâm cho khách theo giá thỏa thuận từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượt. Không dừng lại ở đó, quản lý của cơ sở massage này còn móc nối với gái mại dâm bên ngoài vào thuê phòng trong cơ sở để “tiện” bán dâm rồi hưởng hoa hồng.

Được biết, sau khi bị phát hiện, cơ sở này đã bị cơ quan chức năng ra quyết định rút giấy phép hoạt động.