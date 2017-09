Tin mới nhất vụ nam thanh niên kéo hàng xóm ra bãi ngô làm nhục, đánh đập

Ngày 8/9, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Văn Danh (SN 1992), trú tại thôn Kim Thanh, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Thanh Chương cũng đã khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích đối với Võ Văn Danh, để điều tra tố giác tội phạm của chị V.T.B. (SN 1986), trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương.

Lợi dụng chị B. ở một mình, đối tượng Danh đã dùng dao uy hiếp và đánh đập

Theo nội dung trình bày trong đơn thư, vào khoảng 19h ngày 30/7/2016, chồng đi vắng, một mình chị B. nấu ăn dưới bếp. Khi chị xách ấm nước lên nhà thì bất chợt có một nam thanh niên từ phía sau đi tới dí dao vào cổ.

Sau đó, nhờ ánh đèn trong nhà nên chị nhận ra nam thanh niên ấy là Võ Văn Danh. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vì quá sợ nên chị hét lên kêu cứu và quay lưng bỏ chạy. Tuy nhiên, khi chạy được vài bước thì chị bị đối tượng đuổi kịp và tiếp tục dùng dao uy hiếp.

Sau đó, đối tượng Danh đã lôi người phụ nữ này ra bãi ngô gần nhà rồi đánh vào mặt và đầu khiến nạn nhân ngất xỉu.

“Do vẫn kêu cứu nên hắn liên tục đánh vào mặt khiến tôi choáng váng. Lúc này, tôi thấy đối tượng bắt đầu có hành vi đồi bại với mình khi dùng tay sờ soạng khắp người, rồi kéo quần tôi xuống. Thấy vậy, tôi tiếp tục cầu xin, nhưng bị hắn đánh ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy thì tôi phát hiện mình đã bị lột hết quần”, chị V.T.B. kể lại.

Đúng lúc ấy, ông Võ Văn Hùng ở gần nhà nghe chị B. kêu cứu nên đã đến kiểm tra. Phát hiện sự việc, đối tượng bỏ chạy. Sau đó, chị B. cố gắng lết vào trong nhà, dùng điện thoại gọi cho chồng và báo Công an xã Thanh Khê.

Đơn cầu cứu của chị V.T.B.

Sau khi xuất viện, chị V.T.B. gửi đơn tố cáo đối tượng Võ Văn Danh lên cơ quan công an về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích.

Riêng về nội dung hiếp dâm, dựa vào những chứng cứ trong hồ sơ, VKSND huyện Thanh Chương cho rằng, chưa đủ cơ sở để chứng minh đối tượng có hành vi phạm tội, tuy nhiên nội dung này sẽ tiếp tục xem xét, làm rõ trong quá trình điều tra.

Liên quan đến vấn đề, từ sau sự việc xảy ra Võ Văn Danh không có mặt ở địa phương, gây ảnh hưởng đến công tác điều tra, thông tin từ Công an huyện Thanh Chương, hiện, đơn vị đã quyết định truy nã để tổ chức truy bắt đối tượng.