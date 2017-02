Tìm ra nghi phạm giết cô gái lõa thể nhờ hình xăm

“Chỉ sau khi xác định được danh tính nạn nhân nhờ hình xăm đặc biệt, công an mới lần theo các đầu mối, phá nhanh vụ án...” - Trung tá Mai Ngọc Lượng, Đội trưởng hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, kể về vụ án cô gái chết khỏa thân trong bao tải gây xôn xao dư luận tại Đồng Nai.

“Khi mở bao tải ra, chúng tôi xác định nạn nhân nữ ở độ tuổi từ 25 đến 35. Nạn nhân chỉ mặc chiếc quần lót, tay bị trói, tử thi trong thời kỳ phân hủy...” - ông Lượng kể. Theo vị đội trưởng hình sự, qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị vật tày tác động vào đầu, cổ, chết do bị ngạt cơ học và không có thông tin gì về tung tích nạn nhân.

“Công an đã thông báo cho các vùng lân cận như Phước Bình, Phước Thái, Long Phước, Tân Hiệp và kể cả Mỹ Xuân của huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) để truy tìm tung tích, kèm đặc điểm màu tóc, hình xăm phía bả vai... Công an cũng xác định nạn nhân có khả năng đi làm ở quán cà phê, dịch vụ ăn uống...” - ông Lượng nói. Công an cũng nhờ báo chí đăng tải hình ảnh, thông tin của nạn nhân để truy tìm.

Hình xăm hoa hồng trên vai nạn nhân giúp công an tìm ra nghi can. Ảnh: Facebook của nạn nhân

Sau khi báo đăng tin, một số người đến công an trình báo nhưng đến ngày 8-2, chị Trần Ngọc Ph. ở Củ Chi, TP.HCM đến công an báo em gái chị tên T.T.T.H. có nhiều đặc điểm rất giống nạn nhân và đã mất tích. “Chị Ph. cung cấp hình xăm hoa hồng đè lên con bướm của em gái chị rất giống với hình xăm của nạn nhân. Đây là hình xăm đặc biệt, rất riêng nhưng để chắc chắn, chúng tôi đã lấy mẫu ADN của chị Ph. để xác định mối quan hệ. Khi đã chắc chắn, chúng tôi tập trung điều tra các mối quan hệ của nạn nhân tại chỗ người này làm việc...” - ông Lượng kể.

Nạn nhân có mối quan hệ phức tạp và công an xác định một số người có quan hệ thân thiết và mời họ đến lấy lời khai. Qua những người này, công an nắm được thông tin quan trọng là nạn nhân có một xe máy Attila đỏ, một chiếc điện thoại nhưng khi bị sát hại, hai tài sản này biến mất. “Chúng tôi mở rộng các hướng điều tra, lần theo tất cả người mà nạn nhân từng tiếp xúc khi bán cà phê... Anh em căng mình xác minh và phát hiện xe máy của nạn nhân trong một tiệm cầm đồ ở xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, đây là điểm quan trọng giúp công an phá án” - Trung tá Lượng kể.

Theo công an, thủ phạm Huỳnh Ngọc Phương là công nhân của một công ty nhôm ở Khu công nghiệp Mỹ Xuân. Người này thường đến quán cà phê Lưu Luyến, nhiều lần tiếp xúc với nạn nhân và cũng là người cầm cố xe của nạn nhân tại tiệm cầm đồ. “Sau khi bắt khẩn cấp Phương, chúng tôi thu giữ tại nhà trọ của nghi can cuộn băng keo dính máu, ống sắt, con dao mà nghi can dùng gây án” - ông Lượng thông tin.

Tại công an, Phương khai nhận khoảng 20 giờ ngày 1-2, Phương gọi điện thoại rủ nạn nhân đến phòng trọ “tâm sự”. Tại phòng trọ của Phương, khi nạn nhân đang mặc quần áo, Phương dùng tuýp sắt tấn công. Nạn nhân ngã xuống sàn, Phương lấy xe đi uống cà phê. Khoảng 2 giờ sáng 2-2, Phương quay lại, thấy nạn nhân còn thở nên dùng băng keo quấn miệng, bỏ vào bao tải chở đến xã Phước Bình phi tang. Công an cũng đã thu giữ nhẫn nhựa, dép, dây chuyền và một chiếc bông tai của nạn nhân tại khu đất trống đối diện nhà trọ mà Phương mang vứt sau khi gây án.