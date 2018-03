Thuê ô tô, cầm cố tiền tỷ để bao "phi công trẻ"

Thứ Tư, ngày 21/03/2018 08:55 AM (GMT+7)

Chiều 20-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện bắt giam Hồ Triệu Phú Duy (22 tuổi, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) và Nguyễn Thị Vinh (30 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tố cáo của bà N.T.K.P (chủ một tiệm cầm đồ tại phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ), Vinh cùng một thanh niên trẻ đã mang một chiếc ô tô với giấy đăng ký mang tên mình đến để cầm với số tiền 650 triệu đồng. Đến thời gian thanh lý hợp đồng, Vinh không đến lấy xe. Nghi ngờ, bà P kiểm tra thì phát hiện giấy tờ xe của Vinh là giả.

Nguyễn Thị Vinh

Cũng trong thời gian bà P bị lừa, bà N.T.H (trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) cũng nhận cầm của Vinh 1 xe ô tô. Sau khi kiểm tra CMND, giấy đăng ký xe, hộ khẩu... đầy đủ, bà H cầm xe của Vinh với giá 650 triệu đồng. Khi hết thời hạn cầm xe mà không thấy Vinh đến để thanh lý hợp đồng nên bà H. gọi điện cho Vinh. Tuy nhiên, số điện thoại mà Vinh đưa cho bà H luôn trong tình trạng không liên lạc được.

Hồ Triệu Phú Duy

Riêng đối với tiệm cầm đồ của anh N.V.C (TP Tam Kỳ), sau khi cầm xe của Vinh với giá 500 triệu đồng, anh C kiểm tra giấy tờ mà Vinh đưa và nghi ngờ đây là giấy tờ giả nên giao lại xe cho Vinh và buộc Vinh trả lại tiền ngay tại chỗ…

Sau khi nhận đơn tố giác của các nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành điều tra, truy xét, xác định tung tích, lai lịch của Nguyễn Thị Vinh cùng tình nhân trẻ tuổi là Hồ Triệu Phú Duy và tiến hành bắt giữ. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.