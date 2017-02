Thủ đoạn gian xảo của trùm ma túy đội lốt chủ nhà trọ

Vừa qua, các cán bộ, chiến sĩ phòng CSĐT tội phạm về ma túy TP.HCM phối hợp cục CSĐT tội phạm về ma túy, bộ Công an, triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn.

“Mẻ lưới lớn” đầu xuân

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, ngày 8/2, phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM, vừa sơ kết chuyên án về đường dây ma túy “khủng” xuyên biên giới mà đơn vị này phối hợp với cục CSĐT tội phạm về ma túy của bộ Công an triệt phá.

Đây được xem là chiến công mở màn của năm 2017 của hai đơn vị phối hợp phá án. Tuy nhiên, đó là kết quả của một quá trình dài từ khi phát hiện, thành lập chuyên án, theo dõi đối tượng.

Đào, Mạnh, Xuyến tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng cầm đầu của đường dây là Giáp Văn Đào (43 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang). Ngoài ra, ban chuyên án còn bắt giữ 2 đối tượng khác trong đường dây là vợ chồng Lê Trọng Mạnh (55 tuổi) và Nguyễn Thị Xuyến (38 tuổi), cùng quê tỉnh Bắc Giang.

Ba đối tượng đều bị khởi tố về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Được biết, từ giữa năm 2016, phòng PC47, Công an TP.HCM, phát hiện một đường dây buôn sỉ ma túy đá từ nước ngoài về tiêu thụ trên địa bàn thành phố.

Qua quá trình điều tra, đơn vị này xác định Giáp Văn Đào là đối tượng cầm đầu. Theo đó, Đào lấy hàng từ Trung Quốc chuyển bằng đường bộ về nước qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi tập kết hàng, Đào tiếp tục thuê vợ chồng Mạnh chuyển vào Nam.

Tại đây, Đào thâu tóm và bán sỉ ma túy cho nhiều đầu nậu ma túy khác trên địa bàn TP.HCM. Sau nhiều tháng tìm hiểu, cuối năm 2016, phòng PC47, Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Cùng lúc này, Đào đang nằm trong một hiềm nghi mà cục CSĐT tội phạm về ma túy, bộ Công an đang điều tra nên hai đơn vị này cùng phối hợp.

Cận Tết Đinh Dậu, ban chuyên án phát hiện đường dây của Đào đang chuyển mẻ hàng lớn vào TP.HCM nên quyết định “giăng lưới”.

Đêm 19/1, các trinh sát đã phục kích và bắt được Mạnh khi đối tượng này đang mang 4 kg ma túy đi giao cho khách tại đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, TP.HCM. Sau đó, một tổ công tác của ban chuyên án tiếp tục phục kích, bắt giữ Đào khi "tên trùm" này đang mang 2,2 kg ma túy đá trên đường đi giao cho đại lý cấp dưới.

Khám xét nhà Đào, công an thu giữa thêm 2,8 kg ma túy đá. Đối tượng Xuyến cũng bị bắt khẩn cấp ngay sau đó. Bước đầu, 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Ông chủ nhà trọ làm giàu nhờ ma túy đá

Được biết, đối tượng Đào sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bắc Giang, đã từng có nhiều tiền án liên quan đến cờ bạc, ma túy. Vì vậy, đối tượng có nhiều mối quan hệ với những kẻ bất lương trong thế giới ngầm.

Sau khi “dính vết” tại quê nhà, Đào quyết định vào miền Nam lập nghiệp. Khi đã ổn định nơi ăn chốn ở, đối tượng âm thầm móc nối với các đối tượng thân quen trước đây và trở thành “trùm” của dường dây vận chuyển, buôn bán ma túy đá.

Tại thời điểm các trinh sát phát hiện ra đường dây, Đào có một dãy trọ khá quy mô tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho công nhân lao động thuê. Nhiều lần, Đào đã giao ma túy cho các đầu nậu tại đây. Vì vậy, hành vi của hắn bị một số người nghi ngờ và báo cho cơ quan công an.

Đi sâu điều tra, các trinh sát biết đối tượng cầm đầu đường dây này có một cơ ngơi khang trang ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đây cũng chính là địa điểm Đào dùng để tập kết ma túy được chuyển từ ngoài Bắc vào rồi sau đó mang đi bán sỉ cho các đầu nậu khác.

Thông thường, nhà Đào thường kín cổng cao tường, rất ít người vào ra, lui tới. Mọi hoạt động nhận và giao hàng đều được một mình "ông trùm" này thực hiện. Bởi đã từng có tiền án, nhiều “kinh nghiệm” qua mắt cơ quan công an nên hành tung của đối tượng rất cẩn trọng, giảo hoạt, di chuyển, làm việc khá kín đáo.

Hai "mắt xích" quan trọng trong đường dây này là vợ chồng Mạnh và Xuyến. Theo đó, mỗi chuyến hàng từ Bắc vào Nam vận chuyển trót lọt, họ được ông trùm trả công cho 20 triệu đồng.

Với thuận lợi là người cùng quê với Đào, vợ chồng Mạnh đã vào vai anh em họ hàng ở tỉnh Bắc Ninh nhân tiện công việc vào miền Nam thăm người bà con để giao ma túy cho Đào. Với thủ đoạn tinh vi và kín kẽ như vậy, hầu như các đối tượng không bị những người sống xung quanh nghi ngờ.

Đào và vợ chồng Mạnh thường tạo vỏ bọc như người làm ăn lương thiện nhưng thực chất ba người này thường ăn chơi trác tráng.

Anh Phan Thanh T., một hàng xóm của Đào cho biết: “Hình như Đào không ở một nơi cố định. Đào thuê một căn nhà rồi cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nay đây mai đó. Lâu lâu, Đào mới về, gặp hàng xóm nào cũng chào hỏi rất thân tình, ai cũng nghĩ Đào buôn bán gì đó lương thiện, nhưng vì điều kiện xa nhà nên ít khi về. Sau đó, nghe Đào bị bắt vì buôn ma túy đá, ai cũng ngạc nhiên, không nghĩ một người như Đào lại liều lĩnh đến thế”.

Gần Tết, các đối tượng tính làm một mẻ hàng lớn để ra năm có thể ung dung du xuân, nghỉ ngơi lâu dài. Vì thời điểm cận Tết, các đầu nậu ma túy cũng cần số lượng hàng lớn để đáp ứng nhu cầu của các “thượng đế”.

Thế nhưng, bọn chúng không ngờ rằng, mọi diễn biến hoạt động của mình đã vào tầm ngắm của cơ quan công an. Và khi chúng đang mơ về một mẻ hàng trúng lớn đầu xuân, cơ quan công an cũng quyết định “giăng tấm lưới dày” để thu hoạch những “con cá lớn”.