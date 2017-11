Thứ Bảy, ngày 18/11/2017 10:00 AM (GMT+7)

Chiều 17-11, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã bắt giữ bốn đối tượng do Phạm Thị Thúy Vy (17 tuổi) cầm đầu cùng với Dương Hoàng Quân (16 tuổi) Phạm Thị Anh Thư (18 tuổi), Trần Dư Hoài (17 tuổi) cùng quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Hưng để điều tra về hành vi cướp tài sản...

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 17-11 các đối gọi xe taxi 7 chỗ BKS 51A-253.15 của hãng Vinasun do lái xe Tô Ngọc Dũng 39 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch điều khiển.

Khi lên xe, các tượng trên mang theo hai cây tuýp sắt và bảo tài xế đi từ phường Cát Lái, quận 2, TP Hồ Chí Minh về hướng huyện Nhơn Trạch.

Xe taxi bị nhóm cướp nhí cướp rồi bỏ chạy.

Khi đến khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Vy nói lái xe chở về khu nhà ở xã hội thuộc ấp 1, xã Hiệp Phước và dừng lại để đi vệ sinh. Ngay sau đó, Hoài dùng tuýp sắt đánh từ phía sau lưng, khiến anh Dũng ngã xuống đường.

Tài xế hô hoán và cầu cứu thì Hoài cùng Hưng bỏ chạy, còn Quân lấy xe taxi chở theo Thư và Nhi chạy về hướng xã Phước Thiền.

Một đối tượng trong nhóm cướp nhí tại công an địa phương.

Nghe tiếng kêu cứu công an xã Hiệp Phước đang tuần tra đã truy đuổi các đối tượng. Khi xe taxi đến đường ĐT 769, thuộc ấp Chợ, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch thì Quân lái xe đâm vào lề đường làm cho xe lật ngửa, hư hỏng nặng, các đối tượng trên xe bị thương bị công an khống chế. Ngay sau đó, công an đã đưa Quân, Vy, Thư đến trạm y tế để cấp cứu. Trần Dư Hoài bị bắt giữ cùng ngày khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu vào trưa cùng ngày.