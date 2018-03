Thanh niên bị truy nã vào tiệm massage làm nhân viên

Thông tin từ Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết tổ trinh sát của đội vừa bàn giao Nguyễn Hoàn Dân (19 tuổi, quê An Giang) cho Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Hoàn Dân tại cơ quan điều tra.

Dân còn có tên gọi khác là Tý "quỷ", có mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng hình sự ở Long Xuyên.

Vào giữa năm 2017, do thiếu tiền chơi ma túy, Dân trộm laptop của nhiều người nên bị công an mời đến làm việc.

Sau khi Dân thừa nhận hành vi phạm tội thì công an cho tại ngoại, cấm ra khỏi nơi cư trú nhưng người này bỏ lên TP.HCM xin vào các tiệm massage tại địa bàn các quận 6, 8, 10, Bình Tân và Tân Phú làm nhân viên.

Tháng 2-2018, cơ quan công an ra quyết định truy nã Dân về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua công tác nắm địa bàn, rà soát, khoanh vùng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 5-3, tại một tiệm massage thuộc địa bàn quận Tân Phú, Dân bị tổ công tác Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam bất ngờ ập vào tóm gọn khi còn đang phê ma túy đá.

Nhiều người khi thấy Dân tra tay vào còng số 8 mới hay đang sống cùng đối tượng bị truy nã.