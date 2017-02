Thản nhiên vào nhà nghỉ cùng bạn tình sau vụ giết chồng chôn xác

Thứ Hai, ngày 20/02/2017 11:30 AM (GMT+7)

Clip: Toàn cảnh vụ giết người, chôn xác ở Lâm Đồng

Vào chiều 15/2, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, trú tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), nghi can chính trong vụ án giết anh Vũ Di Hành (29 tuổi) rồi sau đó chôn xác phi tang. Được biết, vợ của nạn nhân là Trần Thị Tuyết Hương được chồng (anh Vũ Di Hành) hết mực yêu thương và nuông chiều. Cho đến ngày bị Đức xuống tay sát hại, anh Hành vẫn không hay biết mối quan hệ bất chính của gã bạn mới quen và vợ.

Vợ thản nhiên vào nhà nghỉ với bạn tình sau vụ giết chồng chôn xác, phi tang ở Lâm Đồng

Tại cơ quan công an, Đức khai hôm 14/2/2016, Đức đã đến nhà anh Hành chơi 2 ngày giúp gia đình anh này phơi cà phê rồi ở lại chơi. Đến tối 15/12/2016, Đức ngủ lại đây nhưng nằm trằn trọc khó ngủ, tới rạng sáng ngày 16/12, Đức ngồi dậy, lấy con dao Thái Lan đã để sẵn trong cốp xe máy giấu vào người rồi lên phản nằm. Khoảng 30 phút sau, vẫn đang trong tư thế nằm ngủ, Đức quay sang dùng dao đâm 1 nhát vào ngực trái anh Hành.

Nạn nhân ngay sau đó gục tại chỗ. Vợ anh Hành là Hương chứng kiến Đức giết anh Hành chết. Đức lấy tấm mền quấn xác nạn nhân lại rồi vác xuống vườn cà phê, đào lớp đất mỏng, để tạm xác nạn nhân xuống, phủ đất và lá cà phê lên chờ qua đêm sau.

Tới đêm 16/12, Đức bới xác anh Hành bỏ vào bao tải rồi vác đến chỗ đang giấu xe máy, cột xác bạn sau xe chạy theo đường mòn hơn 10km qua nhiều rẫy cà phê về đến gần nhà mình ở xã Lộc An. Đức đào hố rồi chôn xác anh Hành trong rẫy cà phê cách nhà Đức khoảng 500m rồi điện thoại cho Hương biết.

Những ngày sau đó, Đức và Hương nhắn tin qua lại giả như giữa Hành và Hương vẫn liên lạc, trao đổi, nội dung về việc Hành quyết định bỏ nhà đi vì vợ chồng không hòa hợp. Những tin nhắn này, Hương đưa cho gia đình anh Hành coi, hòng trấn an họ về sự mất tích của anh Hành.

Ma mãnh hơn, Hương còn dùng nick name Hương Trần, đăng trên Facabook, thông báo về sự “mất tích khi đi hái cà phê” của chồng, nhận dạng anh này khi đi ăn vận ra sao và nhờ bạn bè share rộng rãi để tìm hộ. Hương không gọi anh Hành là chồng mà viết “anh tôi” (!?).

Cũng theo cơ quan chức năng cho biết, trước và sau khi nạn nhân Vũ Văn Hành bị sát hại, Hương và Đức nhiều lần đi khách sạn, nhà nghỉ, nhưng không bao giờ đi cùng nhau mà kẻ đến trước, người đến sau.