Thảm án ở Hưng Yên: Lời khai lạnh lùng của nghi phạm

Dọa giết cả gia đình

Rạng sáng 19/01, tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi (Hưng Yên) đã xảy ra một vụ thảm án, khiến 2 người tử vong và 1 người trọng thương.

Trưởng công an xã Hồ Tùng Mậu – ông Trần Văn Tuân cho biết: “Khoảng 1h đêm ngày 19/1 chúng tôi nhận được tin trình báo nghi phạm Bùi Kim Hiền (SN 1974, trú tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu) xuống tay sát hại khiến 3 người thương vong. Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã có mặt tiến hành bảo vệ hiện trường và trình báo lên cơ quan cấp trên. Bước đầu xác định chị Lê Thị Nhung (SN 1974, vợ của Hiền); bà Vũ Thị Hòa (SN 1946, là mẹ vợ Hiền) đã tử vong do mất quá nhiều máu và ông Lê Xuân Lược (SN 1941, là bố vợ Hiền) bị thương khá nặng ở tay và vùng đầu. Ông Lược ngay lập tức được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên trong tình trạng nguy kịch”.

Vụ trọng án gây chấn động một vùng quê

Tại nhà riêng của vợ chồng chị Nhung, công an phát hiện Hiền đang ngồi ở đầu nhà , bên cạnh vẫn đặt con dao (nghi là hung khí gây án). Có biểu hiện lảm nhảm nói một mình: “Nó muốn giết con tôi, nó mang con tôi đi Hà Nội bán, tao sẽ giết hết chúng nó…”. Ban công an xã đã bình tĩnh làm công tác tư tưởng đối với nghi phạm, tiến hành tiếp cận khống chế đối tượng. Sau đó lực lượng chức năng, công an tỉnh đã có mặt tiến hành khám xét hiện trường, phát hiện một con tiện cầu thang bằng gỗ, một con dao trên đó dính nhiều máu và tóc.

Sau đó, lực lượng công an xã đã tiếp tục khám xét nhà nghi phạm và phát hiện chị Nhung tử vong ở trên giường, máu chảy ra nền nhà, thương tích nghiêm trọng vùng đầu và mặt. May mắn là người con trai thứ 2 của hung thủ lại ngủ ở nhà bà nội cách đó tầm 30 mét.

Trong không khí tang tóc bao trùm toàn gia đình nạn nhân, ông Lê Xuân Thiện (SN 1949), là người nhà nạn nhân không giấu nổi nỗi đau buồn nói: “Lần đầu tiên tôi thấy xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng thế này, anh Hiền mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay và đã được điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Hải Dương. Hiền cũng đã nhiều lần đánh đập vợ, bế vợ ném xuống ao, chửi mắng cả bố mẹ đẻ nhưng ai cũng nghĩ là anh bị bệnh nên không thèm chấp. Riêng ông bà Lược (bố mẹ vợ Hiền) thì thương vợ chồng anh lắm, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không giúp được gì cho các con. Không ngờ nay lại xảy ra cơ sự này, quả là một nỗi đau thương mất mát quá lớn với gia đình”.

Lời khai lạnh lùng của nghi phạm

Cũng theo ông Trần Văn Tuân, Bùi Kim Hiền (tên gọi khác là Bùi Kim Thụ) có triệu chứng mắc bệnh tâm thần từ năm 2007, trước đó đã được điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Hải Dương, Hiền rất ít nói nhưng khỏe mạnh. Khi bị lực lượng công an bắt giữ hung thủ không hề sợ sệt vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra”.

Chiếc xe đạp Hiền đi sang nhà bố vợ được tạm giữ tại công an xã Hồ Tùng Mậu

Tại cơ quan công an, Hiền bình tĩnh khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 11h ngày 19/01, khi đang ngủ cùng với vợ, hắn đi vệ sinh sau đó quay lại liền vơ lấy khúc gỗ đánh liên tiếp vào đầu vợ. Sau khi thấy vợ đã chết hắn đi xe đạp mang dao đến nhà bố mẹ vợ, để xe bên ngoài đường và trèo qua tường bao vào ngồi phục ở góc tối 2 tiếng. Khi phát hiện bố vợ đi vệ sinh hắn đã lao vào chém liên tiếp vào tay và đầu ông Lược, lúc đó ông Lược tri hô lên thì bà Hòa chạy ra, Hiền đã vung dao liên tiếp vào bà Hòa khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi sát hại bố mẹ vợ, Hiền về nhà bắt hết đàn gà nhà mình và bố đẻ, vặn cổ bỏ vào trong bao cùng mấy túi gạo lên xe bò kéo mang cho bà hàng xóm. Trên đường đi gặp người nhà hắn vẫn bình thản nói chuyện như không có gì.

Hiện nguyên nhân vụ thảm án đang được điều tra làm rõ.