Chị B. tử vong khi đang mang bầu tháng thứ 5 (Ảnh minh họa)

Sáng 28/4, ông Bùi Gia Hảo - Chủ tịch UBND xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ tử vong bất thường.

Theo đó, nạn nhân được xác định là chị P.T.T.B. (35 tuổi), trú xã Cát Văn, Thanh Chương.

Thông tin ban đầu, vào tối 25/4 do không thấy chị B. đâu nên người thân vào phòng ngủ tìm kiếm thì phát hiện chị B. đã tử vong, trên cổ có sợi dây điện.

Nhận được thông tin, công an xã và Công an huyện Thanh Chương cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, chị B. đang có bầu tháng thứ 5. Theo người dân địa phương, cách đó 2 ngày, chị B. và chồng có cãi vã và xô xát.

Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tử vong của chị B.