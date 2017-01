Tám vụ án khó tin nhưng có thật

1. Bóp “chỗ hiếm” du khách

Sử dụng độc chiêu gạ tình du khách nam trẻ, có tài sản, một băng siêu trộm đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản khiến nạn nhân không kịp phản ứng.

Băng siêu trộm này do Huỳnh Thị Ngọc Dung (32 tuổi) cầm đầu cùng 9 đàn em chuyên thực hiện những vụ trộm tại trung tâm Sài Gòn. Băng này phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 5 giờ sáng, chúng rảo quanh các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Cống Quỳnh (quận 1) để “săn mồi”.

Băng trộm bóp "của quý" ra tòa

Phát hiện các nam du khách đi bộ một mình trong tình trạng có hơi men, băng này tiếp cận tán tỉnh, sờ “chỗ hiếm” để gạ tình. Khi du khách lên cao trào thì chúng bất ngờ bóp mạnh vào “của quý” để lấy bóp, điện thoại rồi nhanh chân leo lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Các du khách rơi vào tình cảnh này không thể đuổi theo nên đành ngậm ngùi đến công an trình báo. Theo lực lượng chức năng, băng này đã thực hiện trót lọt 26 vụ chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn "độc" trên.

2. Tên trộm xui xẻo

Không có tiền chi tiêu, mượn tiền bạn bè cũng không được, Trần Cảnh (29 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) đi bộ quanh khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Tân Phú, TPHCM) rồi qua nhiều tuyến đường canh me người có tài sản sơ hở để trộm cắp.

Do làm việc đêm mệt nên một phụ nữ người nước ngoài thuê nhà trên đường Lê Văn Sĩ (quận 3, TPHCM) chợp mắt nhưng quên đóng cửa phòng ngủ. Cảnh nhìn lên thấy đèn sáng, không thấy người nên làm liều tìm cách leo lên ban công.

Thấy gia chủ nằm ngủ bên cạnh có 2 điện thoại nên Cảnh bỏ vào túi. Ngoài ra Cảnh còn lấy thêm 1 điện thoại, số tiền 1,5 triệu đồng, 2 máy tính xách tay rồi nhẹ nhàng trèo xuống đất theo lối cũ.

Không may cho tên trộm, khi vừa xuống đất đã bị công an địa phương đi tuần phát hiện nên đưa về phường. Cảnh nhất quyết không thừa nhận trộm cắp.

Ngày xui đã đến, cũng vừa lúc này nạn nhân tỉnh giấc phát hiện bị mất tài sản nên tức tốc lên phường trình báo. Vừa thấy chủ nhà, Cảnh đã giật mình và đành phải thừa nhận vì không thể chối cãi khi hình ảnh của nạn nhân ngập trong điện thoại y vừa chiếm đoạt được.

Cảnh đã hai lần đi tù về tội trộm cắp tài sản, khi ra tù kẻ trộm này không hoàn lương mà vẫn thói nào tật đó, lấy nghề đạo chích làm kế mưu sinh.

3. Trộm ngủ quên trong nhà đại gia

Do từng làm thuê ở khu vực Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM) nên Võ Viết Cường (24 tuổi, quê Khánh Hòa) biết được nhiều tư dinh đại gia có rất nhiều của cải. Hằng ngày, y đi làm thuê đều dành chút thời gian quan sát cách thức chui vào nhà.

Để kế hoạch hành động hoàn hảo, khó bị phát hiện, Cường về quê mai danh ẩn tích một thời gian. Sau đó, một ngày đẹp trời Cường đón xe từ quê nhà vào quận 7 chui vào nhà một đại gia qua cửa thông gió.

Vào nhà người khác nhưng Cường xem như nhà mình, y đi đường đói bụng nên xuống bếp nấu nước pha mì ăn rồi vào phòng ngủ lấy một điện thoại. “Căng da bụng, chùng da mắt”, y buồn ngủ nên đã đánh một giấc đến sáng và bị tóm.

4. Học tiếng Việt trong trại giam Chí Hòa

Có lẽ bị cáo Chuah Chow Fay (32 tuổi, quốc tịch Malaysia) là một trong những bị cáo người nước ngoài nói tiếng Việt sõi nhất khi ra tòa.

Từ Malaysia gã thợ hồ Chuah Chow Fay sang Việt Nam du lịch sau đó tham gia đường dây lừa đảo và bị bắt, đi tù. Được ân xá, gã không về nước mà tiếp tục ở lại Việt Nam mưu sinh.

Đây là một trong những bị cáo nói tiếng Việt rất giỏi

Sau đó, vì mâu thuẫn cá nhân nên gã đã dùng dao rọc giấy sát hại một người bạn mang quốc tịch Mỹ tại khách sạn ở quận 5, TPHCM.

Quá trình ở tù tại trại giam Chí Hòa, gã được các bạn tù dạy tiếng Việt nên có thể giao tiếp rất tốt. Mặc dù ra tòa có phiên dịch nhưng nhiều vấn đề gã không cần phiên dịch mà trả lời thẳng bằng tiếng Việt. Luật sư hỏi thì gã nói do chăm chỉ học tiếng Việt trong tù nên giờ gã nghe, nói rất rành mạch.

5. Án mạng vì hình xăm quá xấu

Người Việt vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, khơi khơi không vui không buồn cũng rủ nhau chén chú chén anh.

Do được lãnh lương cuối tháng nên Trịnh Bá Tuấn rủ Phan Nhật An cùng nhiều người đến một quán karaoke ở xã Tân An Hội (huyện Củ Chi, TPHCM) uống bia, hát hò. Lúc này, các phòng kế bên cũng hát hò xôm tụ.

Trịnh Bá Tuấn cùng hai đồng phạm

Khoảng 3 giờ sáng, Liêu Quốc Phụng (khách hát karaoke) ra ghế đá ngồi thì thấy Phan Nhật An đang đứng nói chuyện. An thấy trên người Phụng có hình xăm, cho rằng hình xăm quá xấu và không thích nên An đến gây sự với Phụng.

Bị vô cớ gây sự, Phụng vào phòng karaoke nói với Lê Phương Tùng có kẻ côn đồ đánh mình. Sau đó, nhóm Phụng, Tùng đã xảy ra đả chiến với nhóm Trịnh Bá Tuấn, Phan Nhật An. Lê Phương Tùng bị Trịnh Bá Tuấn dùng dao đâm tử vong sau đó.

6. Ma nữ thoát án tử nhờ luật mới

Một trong những vụ án khiến dư luận sốc, ngỡ ngàng và không thể tin nhưng là sự thật. Đó là vụ án Lê Thị Hường (SN 1975, vợ nguyên bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã lội ngược dòng thoát án tử ngoạn mục theo quy định của Bộ Luật Hình sự mới.

Tội trạng trời không dung, đất không tha nhưng Hường đã thoát án tử

Trong thời gian 7 ngày Hường viết đơn xin Chủ tịch nước ân xá, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tận tình tra hồ sơ và xét thấy trường hợp của Hường thuộc diện nằm trong luật mới nên đã có công văn gởi TAND Tối cao xem xét.

Sau đó, TAND Tối cao đã có công văn trả lời Hường thuộc diện thoát án tử và TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tống đạt quyết định cho Hường.

Lê Thị Hường mượn tiền vợ chồng bà Phan Ngọc Nga (SN 1960) nhưng không trả. Ngày 15-1-2013, bà Hường gọi điện cho vợ chồng bà Nga đến nhà mình để trả nợ. Tại đây, Hường đã dùng rựa chém vợ chồng bà Nga trọng thương. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã đến giải cứu nạn nhân.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, ông Hùng bị chém tổng cộng 17 nhát vào đầu và hai tay với tỷ lệ thương tật 78,88%; còn bà Nga bị 3 nhát vào đầu với tỷ lệ thương tật 26,43%.

Ngoài ra, Lê Thị Hường còn bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Xâm phạm thi thể”. Theo lời khai một chiều từ Hường, tháng 5-2012, bà Dương Thị Thủy Bình Hà (SN 1963, thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức) đến nhà Hường. Tại đây Hường nhờ bà Hà bật cầu dao bơm nước thì bà Hà bị điện giật chết. Sau đó Hương đã đốt xác bà Hà rồi chôn tro cốt ở các gốc cây quanh nhà.

7. Trộm đồ lót để thỏa mãn dục vọng

Phát hiện đồ lót mình bị mất liên tục nên chị em các khu nhà trọ ở xã Hòa Thuận (huyện Châu Thành, Trà Vinh) đã lên kế hoạch bắt sống kẻ trộm bệnh hoạn này. Sau một thời gian theo dõi, các chị em đã phối hợp với công an bắt N.V.C. (55 tuổi) khi y vừa thực hiện thành công một vụ trộm.

C. khai giả vờ lân la vào các khu nhà trọ để tìm người quen, nhưng thực chất là đi trộm đồ. Tại công an, ông C. thừa nhận rằng việc lấy trộm đồ lót phụ nữ nhằm “thỏa mãn nhu cầu cá nhân”.

8. Bàng hoàng thấy bạn nhậu ôm vợ mình

Có lẽ cả người chém và người bị chém cũng không hiểu vì sao xảy ra sự việc trớ trêu khiến đôi bên đều khó xử.

Có miếng mồi ngon, Chau Hương (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) cùng vợ là chị N.A. (32 tuổi) rủ anh bạn chí cốt C.D. (43 tuổi) đến phòng trọ lai rai. Tàn cuộc nhậu, cả khách lẫn vợ chồng chủ đều say “quắc cần câu” nên C.D. xin ngủ lại.

Nửa đêm khi men rượu phai, Chau Hương thức giấc, bàng hoàng không thể tin vào mắt, bạn nhậu C.D. đang ôm vợ mình ngủ ngon lành. Nổi cơn tam bành, Chau Hương lay cả hai dậy, chửi bới rồi dùng dao chém C.D. và chị N.A..

Bước đầu Chau Hương khai báo, vì ghen tuông, thấy bạn nhậu ôm vợ mình nên không kiểm soát được cơn giận, gây ra vụ việc kể trên. Còn nạn nhân C.D thừa nhận, vì say nên đã không kiểm soát được hành vi, có thể là đã vô tình… ôm vợ bạn để ngủ.