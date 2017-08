Tâm sự trên bờ đê, cô gái bị bạn trai mới quen cưỡng bức

Trong lúc tâm sự ở bờ đê, Tùng cưỡng bức cô bạn mới quen. (Ảnh minh họa)

Ngày 31.8, một cán bộ Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, công an quận đang điều tra vụ việc Vi Văn Tùng (SN 1991, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) cưỡng hiếp cô gái trẻ Nguyễn Thúy My.

Theo điều tra ban đầu, chị My và Tùng quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau một thời gian trò chuyện qua mạng, ngày 25.8, Tùng và chị My gặp nhau rồi đi ăn uống trước khi tới bờ đê sông Hồng thuộc phường Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) tâm sự.

Trong lúc hai người trò chuyện, Tùng đề nghị cô bạn gái mới quen cho quan hệ tình dục. Dù chị My không đồng ý và kháng cự nhưng vẫn bị Tùng khống chế, giờ trò đồi bại.

Sau đó, chị My nói với Tùng mình mắc bệnh tim và cảm thấy khó thở. Lo lắng chị My gặp chuyện xấu, Tùng liền đưa tới bệnh viện Nam Thăng Long cấp cứu. Tới nơi, chị My thấy lực lượng công an liền kêu cứu. Lợi dụng lúc lộn xộn, Tùng bỏ trốn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27.8, lực lượng cảnh sát hình sự, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ được Tùng tại một nhà trọ trên địa bàn. Tại cơ quan điều tra, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.