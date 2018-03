Tâm sự đẫm nước mắt của một người mẹ

Công an quận Hoàng Mai cho biết, hiện đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Hùng về tội giết người, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (do Hùng vẫn đang điều trị bỏng ở Trung tâm Y tế huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ, giao cho Công an xã Tân Phương phối hợp gia đình quản lý trong quá trình đối tượng điều trị tại địa phương).