Tâm sự của mẹ bé gái 10 tuổi bị cha dượng làm nhục

Ngày 19/3, PV Người Đưa Tin tìm về xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh), nơi vừa xảy ra vụ cha dượng làm chuyện đồi bại với con riêng chỉ mới hơn 10 tuổi của vợ khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

Nhà của bé gái 10 tuổi nằm gần như biệt lập giữa cánh đồng vắng. Để đến được ngôi nhà này cũng hết sức vất vả. PV phải vượt hơn 3km đường bê tông nông thôn, tiếp tục men theo con đường đất ngoằn ngoèo khá xa rồi phải qua một cây cầu gỗ tạm bợ rất khó đi.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc đau lòng (Ảnh: Thanh Lâm).

Trong căn nhà lá xập xệ, trống hoác, bà N.T.S. (SN 1973, mẹ ruột của cháu bé 10 tuổi) đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường gỗ. Bà buồn bã cho biết, mình có 2 người con riêng với người chồng trước. Người con trai lớn đã lập gia đình và đang làm thuê tại TP.HCM. Người con gái út 10 tuổi (nạn nhân bị cha dượng hãm hại) hiện đang sống cùng với bà. Do gia đình nghèo khó nên bé gái này chỉ học đến lớp 2 rồi nghỉ.

Theo bà S., hơn 3 năm trước, bà và nghi phạm Phạm Văn Tuấn (SN 1982, ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) tình cờ gặp nhau rồi có tình cảm. Sau thời gian tìm hiểu, bà biết được Tuấn cũng đã một lần đổ vỡ hôn nhân và có một đứa con riêng 14 tuổi. Đồng cảnh ngộ, hai người nhanh chóng cảm thông cho nhau và quyết định về sống chung như vợ chồng. Kể từ đó, Tuấn sống luôn bên nhà vợ. Hằng ngày, Tuấn đi làm phụ hồ, bà S. ở nhà nội trợ và chăm sóc con chung của hai người vừa sinh được 5 tháng.

Gã cha dượng đồi bại Phạm Văn Tuấn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

“Lúc quen nhau, thấy Tuấn cũng hiền, chăm làm nên tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Dù trước đó mọi người thân trong gia đình và đứa con trai lớn hết lời ngăn cản nhưng tôi vẫn quyết định sống với Tuấn. Gần đây, Tuấn thường xuyên say xỉn, tính tình thay đổi và hăm dọa giết con ruột của mình dù bé chỉ mới 5 tháng tuổi. Trước sự việc này, tôi đã nhiều lần bế con nhỏ sang nhà họ hàng gần đó để tránh mặt. Chờ Tuấn hết say rượu, tôi mới dám trở về”, bà S. chia sẻ.

Nói về việc con gái 10 tuổi bị cha dượng giở trò đồi bại, bà S. nhớ lại: “Do vừa sinh con nên tôi và con nhỏ nằm sâu trong nhà. Thời gian này, Tuấn không ngủ chung với tôi nữa mà ra chiếc giường phía trước ngủ cùng với con gái riêng của tôi. Hai chiếc giường ngủ này cũng được đặt khá gần, cách nhau chừng vài bước chân và ngăn cách bởi tấm màn vải. Suốt thời gian con gái ngủ chung với Tuấn, tôi vẫn nghĩ là bình thường nên không hề để ý đến. Mãi khi con trai tôi từ TP.HCM về thăm quê, con gái của tôi mới tiết lộ sự thật cho anh trai biết. Bé nói nhiều lần bị Tuấn hãm hại. Sau đó gia đình tức tốc đến cơ quan công an tố cáo Tuấn về hành vi trên”.

Từ tin trình báo, công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua quá trình điều tra, xác minh, công an đã mời Tuấn về trụ sở làm việc.

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu, Tuấn quanh co chối cãi, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh khai thác của cơ quan chức năng, Tuấn đã cúi đầu nhận tội. Tuấn khai, khoảng cuối năm 2017, bà S. sinh con nhỏ nên Tuấn kêu cháu bé 10 tuổi cùng ngủ chung với mình.

Những lần say rượu và ngủ chung với con riêng của vợ, Tuấn đã nhiều lần ép cháu bé 10 tuổi “làm chuyện người lớn”. Sự việc sau đó bị phát giác và Tuấn bị công an bắt giữ. Theo người dân địa phương, do đường đến nhà của bà S. cách trở, vắng người qua lại nên sự việc động trời xảy ra, hàng xóm không ai hay biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.