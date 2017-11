Công an Hải Phòng ngày 14-11 cho biết tài xế miệng ngậm bóng, mở nhạc to sau khi gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương đã điều khiển xe tới cơ quan công an trình diện.

Sáng 14-11, Công an TP Hải Phòng chính thức lên tiếng vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra đêm 12-11, tại khu vực đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, khi xe ô tô ô tô nhãn hiệu Chevrolet mang BKS 15A-205.37 tông vào một loạt xe máy, xe đạp điện khiến 2 người bị thương, 3 người khác bị xây xát nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền cho biết sau khi gây tai nạn liên hoàn, tài xế ô tô nhãn hiệu Chevrolet BKS 15A-205.37 là anh Nguyễn Tuấn Minh (SN 1996, trú tại phường Tràng Cát, quận Hải An) đã điều khiển xe đến Công an quận Ngô Quyền trình diện.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 12-11, trên đường Lạch Tray, đoạn trước cửa UBND phường Lạch Tray. Anh Minh điều khiển chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 15A-205.37 đang lưu thông thì bất ngờ tông liên tiếp vào một loạt xe máy, xe đạp điện. Chiếc xế hộp này chỉ dừng lại khi tông đổ cây cột điện trước cửa UBND phường Lạch Tray.

Một số nhân chứng cho biết thời điểm đó, trong xe ô tô mở nhạc DJ rất to, mồm người thanh niên điều khiển xe ô tô đang ngậm một quả bóng (giống loại bóng cười). Ngay sau đó, người thanh niên lái xe đã lùi xe lại và phóng khỏi hiện trường.

Hình ảnh người lái xe sau vụ tai nạn liên hoàn

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, xe ô tô BKS 15A-205.37 chạy trên đường Lạch Tray theo hướng từ ngã tư Quán Mau về phía cầu vượt Lạch Tray, va chạm với các xe mô tô BKS: 27F3-1289, 16M7-3720 và các xe máy điện BKS: 15MĐ1-286.82, 15MĐ1-057.67 tại khu vực trước nhà số 199 Lạch Tray, Hải Phòng. Hậu quả, chị Phạm Thị Hà (SN 1992, ở Kiến An, Hải Phòng) bị gãy xương đùi; anh Vũ Hải Tuyên (SN 1983, ở Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng) bị gãy ngón tay trỏ; cháu Trần Vinh (SN 2001, ở Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng) bị trầy xước hai chân; bà Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1973, ở Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng) bị xây xước da; làm hư hỏng 2 xe máy và 2 xe đạp điện.

Vị lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền thông tin thêm quá trình giám định ban đầu cho thấy, người điều khiển phương tiện xe là Nguyễn Tuấn Minh không có phản ứng dương tính với ma tuý và các chất gây nghiện; không có nồng độ cồn trong máu.

Hiện Công an quận Ngô Quyền đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.