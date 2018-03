Sự thật ngỡ ngàng về lời đồn "bắt cóc phụ nữ" ở bãi biển TT-Huế

Thứ Tư, ngày 21/03/2018 09:40 AM (GMT+7)

Công an khẳng định không có vụ bắt cóc phụ nữ nào xảy ra tại bãi biển Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc, TT-Huế. Ảnh: Internet

Chiều 20/3, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết: Công an huyện Phú Lộc vừa vào cuộc xác minh thông tin “bắt cóc phụ nữ” lan truyền trên mạng xã hội. Qua đó, cơ quan công an khẳng định đây là tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, kể từ tối 19/3, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin, clip cho rằng tại bãi biển Cảnh Dương thuộc xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xảy ra một vụ bắt cóc phụ nữ.

Qua công tác theo dõi, nắm bắt thông tin, Công an tỉnh TT-Huế chỉ đạo Công an huyện Phú Lộc và các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ.

Chiều 20/3, trao đổi với phóng viên, thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc cho biết: Thông tin cho rằng phụ nữ bị bắt cóc ở biển Cảnh Dương lan truyền trên mạng xã hội, là "hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật".

Theo thượng tá Điền, qua xác minh, khoảng 22h30 ngày 19/3, anh Lê Văn T. (SN 1996) đi cùng anh Lê Hữu H. (SN 1997, cùng trú tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, TT-Huế) điều khiển xe ô tô tải mang BKS 75K-3102 đến bãi biển Tân Cảnh Dương để đón vợ là chị Nguyễn Thị Thúy Ng. (22 tuổi, trú xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc). Thời điểm đó, chị Ng. đang phụ việc tại một nhà hàng ven biển.

Khi đến nơi làm việc của Ng, anh T. lấy xe gắn máy của vợ (mang BKS 75K1-28926) giao cho anh Lê Hữu H. nhờ lái về nhà. Riêng, anh T. dùng ô tô tải chở chị Ng. về.

Trước khi lên xe, giữa hai vợ chồng T. có lời qua tiếng lại vì chị Ng. cho rằng anh T. đến đón muộn. Trong lúc cãi vã, chị Ng. không chịu lên xe ô tô tải để anh T. chở về. Không để mất thời gian, anh T. đã bồng chị Ng. đưa lên xe để chở về nhà.

Từ hành động này, nhiều người xung quanh hiểu nhầm anh T. bắt cóc phụ nữ nên đã quay clip, chụp hình đưa lên mạng xã hội với những thông tin đồn thổi, thiếu xác thực gây hoang mang dư luận.

Qua xác minh, Công an huyện Phú Lộc khẳng định không có chuyện bắt cóc phụ nữ xảy ra tại bãi biển Cảnh Dương tối 19/3.