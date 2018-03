Sinh con nặng 3,2 kg, nữ sinh lớp 8 nói "của bạn trai cùng lớp"

Công an huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu ADN của cháu bé vừa sinh là con của nữ sinh V.T.H. (SN 2003, ngụ một xã tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để đưa đi xét nghiệm làm rõ ai là cha của cháu bé.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, gia đình em H. (đang là nữ sinh lớp 8 của một trường trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc) đã gửi đơn đến Công an huyện Vĩnh Lộc đề nghị làm rõ việc em H. bị lạm dụng "làm trò người lớn" dẫn đến có thai.

Nữ sinh V.T.H. (ngồi sau) làm mẹ bất đắc dĩ khi đang học lớp 8

Theo lời khai ban đầu, cháu H., trong thời gian nghỉ hè hồi tháng 6-2017, nữ sinh này và bạn nam học cùng lớp tên T. (ngụ cùng huyện) đã có quan hệ tình cảm và "làm chuyện người lớn" nhiều lần dẫn tới cháu H. có thai nhưng không ai biết. Đến khi biết sự việc thì nữ sinh này đã có thai hơn 5 tháng.

Bà N.T.H. (mẹ của nữ sinh H.) cho biết, khoảng 9 giờ ngày 19-3, con gái bà đã hạ sinh một bé gái tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc. Bé được sinh mổ, cân nặng 3,2 kg. Hiện sức khỏe của 2 mẹ con bé đều khỏe mạnh.

Ngồi thẫn thờ bên căn nhà cấp 4 tồi tàn, bà H. không cầm được nước mắt khi kể về câu chuyện của con gái. Bà nói: "Tôi sinh được 2 mụn con, H. là chị và 1 đứa em gái mới 13 tuổi. H. nó cũng trẻ người, không được khôn ngoan tháo vát như các bạn cùng trang lứa. Nó đang tuổi ăn tuổi học, đùng một cái giờ có con, chẳng biết mẹ con nó sau này sẽ sống ra sao".

Cũng theo bà H., do cuộc sống gia đình khó khăn, mỗi mình bà làm việc nuôi 2 con ăn học do chồng ốm đau nhiều năm nay không làm gì được, giờ con gái bà lại sinh con nên bà cũng không biết xoay xở thế nào để lo cho con, cháu. "Hôm biết tin con bé chuẩn bị đi sinh, hàng xóm thương tình quyên góp tiền cho cháu nó. Hàng xóm góp không đủ, tôi phải chạy vạy khắp nơi vay mượn để có tiền cho cháu vào viện sinh"- bà H. nghẹn lời.

Gia đình bà H. cho biết cũng đã làm đơn gửi công an nhờ vào cuộc làm rõ để bảo vệ quyền lợi cho cháu H. "Khi cháu nó nói là có quan hệ với bạn T. ở xóm trên, gia đình đã tới để nói chuyện với nhà cháu T. thì bị nhà họ phủ nhận còn hành hung chúng tôi. Lúc đó, cũng muốn bỏ cái thai đi nhưng nó quá lớn, sợ ảnh hưởng đến tính mạng con bé nên đành phải chấp nhận để nó sinh con. Nó đang tuổi ăn, tuổi học, thân nó còn chưa lo được giờ có con chẳng biết sẽ thế nào"- người thân của nữ sinh H. nói.

Bà H. cũng thừa nhận để xảy ra lỗi này cũng một phần do bố mẹ chưa quan tâm đến con cái, nhưng do cuộc sống quá khó khăn mới để xảy ra cơ sự ngày hôm nay. "Chúng tôi chỉ mong cơ quan công an sớm làm rõ ai là bố của cháu bé để gia đình họ phải có trách nhiệm cùng chăm sóc"- bà H. bày tỏ.

Hiện, Công an huyện Vĩnh Lộc đang chờ kết quả ADN để làm sáng tỏ vụ việc.