Sau tiệc sinh nhật, dân chơi đãi bạn “tiệc” ma túy

Ập vào căn nhà gần trung tâm Sài Gòn, công an phát hiện hàng chục nam, nữ đang “phê” ma túy, lắc lư điên cuồng trong tiếng nhạc cực mạnh.

Ập vào căn nhà ở khu dân cư Him Lan công an quận 7 phát hiện nhiều người đang “phê” ma túy, nhiều xe ô tô bị tạm giữ để làm rõ

Ngày 24.12, Công an quận 7, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hàng chục người để sàng lọc, xử lý về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy.

Trước đó, vào rạng sáng 23.12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Tân Hưng, quận 7 ập vào căn nhà trên đường số 9 (khu dân cư Him Lan, phường Tân Hưng, quận 7) để kiểm tra. Thấy công an ập vào, hàng chục nam nữ đang “phê” ma túy lắc lư điên cuồng trong tiếng nhạc chát chúa, nháo nhào tháo chạy nhưng mọi lối ra đều bị chốt chặn.

Bộ dàn nhạc để kích thích khi “phê” ma túy

Qua kiểm tra, tại hai phòng của căn nhà này, công an thu giữ một lượng lớn ma túy đá và thuốc lắc, 18 người có mặt trong nhà được mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, các dân chơi khai thuộc hai nhóm khác nhau. Một nhóm được N.V.L. (43 tuổi, ngụ quận 8) mời đến địa điểm trên để chơi ma túy. Nhóm còn lại được B.N.M. (45 tuổi, quê Đồng Nai) mời đến căn nhà này để chơi “tăng 2” bằng rượu mạnh và ma túy, sau buổi tiệc sinh nhật.

Công an cũng đã tạm giữ nhiều ô tô của hai nhóm này để xác minh, làm rõ.

Trước đó, vào rạng sáng 21.12, Công an quận 3 cũng ập vào khách sạn trên đường Lý Chính Thắng (phường 7, quận 3) kiểm tra thì phát hiện nhiều người đang “phê” ma túy. 15 người được đưa về trụ sở làm việc, qua kiểm tra nhanh có 11 đối tượng dương tính với ma túy.

Trước đó, công an quận 3 kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Lý Chính Thắng phát hiện nhóm người đang phê ma túy

Qua kiểm tra nhanh, có 11 đối tượng dương tính với ma túy nên công an lập hồ sơ xử lý