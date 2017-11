Tối 9-11, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Long An đã bàn giao nghi can Nguyễn Văn Dũng (SN 1983, ngụ TP Tân An, Long An) cho Công an TP Tân An thụ lý theo thẩm quyền, sau khi bắt giữ và tước hung khí, đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân là chị Lê Thị Nga (SN 1987, vợ Dũng) đang bị thương nguy kịch cũng được cấp cứu. Nguyên nhân có khả năng do ghen và vợ đòi ly hôn.

Cảnh sát áp giải Nguyễn Văn Dũng

Khoảng 17 giờ cùng ngày, chị Nga (nhân viên phục vụ quán ăn T.T) sắp xếp bàn ghế và dọn dẹp bàn ăn do nhóm khách vừa rời quán. Lúc chuẩn bị đi ra nhà sau, chị thấy chồng dừng xe bên kia lề đường và bước sang quán. Biết chồng đến là kiếm chuyện gây sự, chị không muốn gặp mặt nên tranh thủ gom dụng cụ để ra phía sau. Tuy nhiên, Dũng bước nhanh vào chặn, móc con dao Thái Lan cất sẵn trong túi quần lao tới đâm liên tiếp nhiều nhát trúng sâu vùng lưng, cổ làm nạn nhân bị thương rất nặng, gục xuống bất tỉnh.

Dù trong quán có đông khách cùng nhân viên nhưng do đối tượng có hung khí nên không ai dám bước ra. La hét quậy phá một lúc, Dũng cầm chính con dao đâm vợ tự cắt cổ mình. Đối tượng chạy ra ngoài định trốn thoát nhưng bị bắt giữ.

Theo các nhân viên ở đây, cuộc sống của vợ chồng Dũng có nhiều bất đồng, chị Nga quyết định ly hôn, chưa kịp làm thủ tục thì chồng gây án.