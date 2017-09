Theo cáo trạng, vào khoảng 19h30 ngày 5-11-2016, Lương Xuân Trang cùng với một số bạn bè rủ nhau đến quán Karaoke Hàng Anh (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) để hát. Tại đây, nhóm của Trang yêu cầu chủ quán gọi giúp một số nữ tiếp viên đến ngồi hát cùng cho vui. Khoảng 15 phút sau, có 4 nữ tiếp viên, trong đó có chị Hà Thị Hoàn (25 tuổi, trú tại xã Xuân Phú, huyện Krông Năng) đến ngồi hát cùng.

Sau khi ngồi hát được một lúc thì 3 nữ tiếp viên kia về trước, chỉ còn chị Hoàn ngồi lại hát với mọi người. Trong lúc ngồi hát, Trang đặt vấn đề muốn quan hệ tình dục với chị Hoàn với giá 500.000 đồng qua đêm thì được chị Hoàn đồng ý. Sau khi hát xong, Trang vào quầy tính tiền còn các bạn của Trang ra về. Lúc này, chị Hoàn lấy xe máy mang BKS 81P4-2880 của mình chở Trang đến một nhà nghỉ tại thị trấn Ea Kar thuê phòng để cả hai quan hệ tình dục.

Bị cáo Lương Xuân Trang tại phiên tòa xét xử

Đến khoảng 6h sáng ngày 6-11-2016, Trang thức dậy vẫn thấy chị Hoàn đang nằm ngủ nên đã nảy sinh ý định giết chị Hoàn để chiếm đoạt tài sản. Trang liền dùng tay đánh mạnh vào gáy của chị Hoàn rồi dùng khăn tắm bịt mặt, đè lên cổ khiến chị Hoàn không còn cử động mới dừng lại. Sau khi thấy chị Hoàn đã chết, Trang lục túi lấy số tiền 1,2 triệu đồng, 2 chiếc điện thoại di động và chiếc xe máy bỏ đi.

Trên đường đi, Trang ghé vào một tiệm sửa xe máy mượn đồ nghề tháo biển số xe bỏ vào cốp rồi chạy xe đến nhà anh Trần Văn Hoàng (trú tại thôn 10, xã Ea Sar, huyện Ea Kar) để uống rượu. Đến khoảng 14h cùng ngày, Trang chạy xe máy đến quán nhậu Hào Quang (xã Ea Đar, huyện Ea Kar) tiếp tục uống rượu với anh Nguyễn Văn Long và bạn của anh Long thì bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar triệu tập về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết Hà Thị Hoàn để cướp tài sản. Qua quá trình đấu tranh, Trang còn khai nhận, từng gây ra một vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, vào khoảng đầu tháng 12-2015, khi Lương Xuân Trang đang ở huyện Ea Kar, hắn đã mò lên mạng xã hội Facebook và làm quen với chị Nguyễn Thị Giang (41 tuổi, trú tại xóm 5, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) rồi hẹn chị Giang khi nào về Nghệ An sẽ gặp nhau. Đến ngày 6-1-2016, Trang từ Đắk Lắk về Nghệ An và hẹn gặp chị Giang TP phố Vinh.

Sau khi gặp nhau, Trang có hỏi mượn tiền của chị Giang nhưng chị Giang nói không có nên Trang bỏ về quê ở huyện Yên Thành. Trong thời gian sinh sống ở quê, Trang bị một số người đòi tiền mà trước đó Trang nợ, do không có tiền trả nên Trang đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy của chị Giang đem bán lấy tiền trả nợ.

Khoảng 9h sáng ngày 8-1-2016, Trang đón xe khách lên TP Vinh và gọi điện cho chị Giang ra đón. Khi gặp chị Giang, Trang nói dối là đi làm Giấy CMND nên hỏi chị Giang cho mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Visson, 1 điện hoại di động hiệu OPPO và số tiền 1.000.000 đồng. Tưởng Trang nói thật nên chị Giag đồng ý đưa những tài sản trên cho Trang mượn.

Sau khi có được tài sản, Trang đem đi cầm ở một tiệm cầm đồ tại TP Vinh được 700.000 đồng. Đến 20h cùng ngày, Trang vào một tiệm cà phê tại TP Vinh để xem đá bóng, trong lúc xem đá bóng Trang có tham gia cá độ và thua 4.000.000 đồng. Do không có tiền trả nên Trang cầm chiếc xe máy của chị Giang cho chủ quán cà phê rồi bỏ trốn vào huyện Ea Kar cho đến ngày gây án.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lương Xuân Trang mức án chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù giam về tội “Cướp tài sản” và 1 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt chung mà bị cáo Lương Xuân Trang phải nhận là tù chung thân.