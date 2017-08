Tiệm thuốc tây nơi xảy ra vụ việc

Ngày 29.8, Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã chuyển hồ sơ cùng nghi can Nguyễn Trọng Đức (32 tuổi, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào chiều 27.8, thanh niên đi xe máy, bịt khẩu trang kín mặt đến tiệm thuốc tây trên đường ĐT 767 (khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) để mua thuốc. Lúc này, bên trong tiệm có chị B.T.N. (26 tuổi) đứng bán thuốc thì bất ngờ bị đối tượng dùng dao đâm gục. Nghe tiếng kêu cứu của chị N., ông Đ.X.K. (53 tuổi, bố chồng chị N.), từ trong nhà chạy ra cũng bị đối tượng dùng dao đâm một nhát vào người.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng điều khiển xe tẩu thoát. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, chị N. đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an huyện Vĩnh Cửu, Phòng Cảnh sát hình sự PC 45 (Công an tỉnh Đồng Nai) có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, đồng thời trích xuất camera trong tiệm thuốc. Qua hình ảnh camera, thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa lớn, đối tượng vào tiệm thuốc đầu đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mặt.

Kiểm tra camera an ninh gắn tại một số tyến đường trên địa bàn, cảnh sát nhận thấy hung thủ sau khi gây án đã tẩu thoát về hướng ngã ba Trị An. Tuy nhiên, đối tượng chạy xe máy cách hiện trường vụ án khoảng 500m thì camera không còn ghi nhận.

Cảnh sát xác định, nghi can có thể trốn vào các con hẻm ở thị trấn Vĩnh An nên tung quân rà soát, các đối tượng nổi cộm trên địa bàn cũng được sàng lọc. Nguyễn Trọng Đức vừa mãn hạn tù về tội cố ý gây thương tích được đưa vào tầm ngắm.

Khám xét nơi ở của Đức, cảnh sát phát hiện chiếc xe máy, nón bảo hiểm có đặc điểm giống như xe và nón bảo hiểm của đối tượng đâm chết chủ tiệm thuốc tây. Ngoài ra, công an còn phát hiện bộ quần áo dính máu của Đức nên bắt khẩn cấp Đức, đưa về trụ sở để điều tra.

Tại cơ quan công an, Đức khai được một người thuê giết bà H. đang kinh doanh tại chợ Vĩnh An. Chiều 27.8, sau khi đâm bà H., Đức chạy ra phía ngoài chợ cướp tiền một tiểu thương. Trên đường tháo chạy, Đức bị ngã xe trầy xướt chân. Riêng bà H. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Về phần mình, do bị thương khi ngã xe nên Đức đến hiệu thuốc tây của chị N. để nhờ băng bó vết thương. Tại đây, nữ chủ tiệm có khuyên Đức nên đến Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu để chữa trị thì Đức cự cãi dùng dao đâm gục nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu của con dâu, ông K. chạy đến cũng bị Đức tấn công rồi lấy xe tẩu thoát.

Theo một cán bộ điều tra, quá trình lấy lời khai, nghi can có biểu hiện không tỉnh táo dù không sử dụng ma túy. Công an nghi ngờ người này có vấn đề về thần kinh.