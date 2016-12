Quý bà mất hàng trăm triệu vì câu dọa của "công an"

Bất ngờ nhận được điện thoại của một người đàn ông xưng là cán bộ công an và nói mình có liên quan đến đường dây ma túy lớn, hai người phụ nữ ở miền Tây hoảng hốt chuyển tiền để được tại ngoại, nhưng không biết đã bị lừa đảo.

Ngày 27.12, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank) chi nhánh An Giang để điều tra làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại.

Theo trình báo của bà H.N.A. (58 tuổi, ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên) trình báo bị lừa mất 52 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 14h ngày 21.12, bà A. nhận được điện thoại của một người đàn ông nói giọng miền Bắc, xưng là cán bộ công an của cục C46 - Bộ Công an đang làm chuyên án ma túy lớn nói người phụ nữ này có liên quan đến vụ án đang điều tra.

Người đàn ông tiếp tục hù dọa đã có lệnh bắt giam bà A. 2 tháng để phục vụ điều tra. Nếu muốn tại ngoại thì bà A. phải chuyển 52 triệu đồng vào tài khoản để đảm bảo. Sau đó, hắn liên tục gọi điện hối thúc bà A. chuyển tiền. Do lo sợ bị bắt và tin vào lời nói của người xưng danh “công an”, nên bà A. đến ngân hàng Sacombank chuyển 52 triệu đồng vào số tài khoản của một người tên Nguyễn Thanh Tùng.

Sau khi gửi tiền xong, bà A. điện thoại lại cho “cán bộ công an” trước đó thì không liên lạc được, biết mình bị lừa đảo nên đã đến Công an TP Long Xuyên trình báo. Làm việc với công an, bà A. khẳng định mình và gia đình từ trước đến nay không có ai liên quan đến vụ án ma túy.

Với thủ đoạn tương tự, bà H.H. (60 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) bị lừa mất hơn 350 triệu đồng.

Đến công an trình báo với vẻ mặt hốt hoảng, bà H. nói, ngày 19.12, có một cán bộ công an gọi vào điện thoại của bà và tự giới thiệu trung tá, đang công tác tại cảnh sát hình sự tỉnh Bắc Ninh. Người này nói mình đang làm chuyên án ma túy lớn và thông báo cho bà H. biết có liên quan trong vụ án trên.

Sau đó, anh ta yêu cầu bà H. rút hết tiền trong các tài khoản ngân hàng chuyển vào số tài khoản do mình cung cấp để phục vụ điều tra, nếu không sẽ bị bắt giam. Tin lời, bà H. chuyển 350,9 triệu đồng vào tài khoản cho “trung tá công an”. Sau khi gửi tiền xong, bà H. không liên lạc được với cán bộ “công an” gọi mình trước đó.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Cơ quan công an cho biết, phương thức, thủ đoạn của loại tội pham này không mới, nhưng do nhiều người dân chủ quan, mất tinh thần cảnh giác, hiểu biết pháp luật còn hạn chế... nên dễ bị chúng lợi dụng lừa đảo.

Nếu ai đó yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân thì đó là bọn lừa đảo, vì cơ quan công an không có tài khoản mang tên cá nhân, cũng không bao giờ yêu cầu đương sự phải chuyển tiền để chứng minh mình vô tội…