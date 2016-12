Phó công an xã dâm ô với bé gái 14 tuổi

Vờ rủ bé gái cạnh nhà đi bắt nhóm đánh bài, Trịnh Văn Kiên, Phó công an xã Hải Lộc ở Thanh Hóa, đã chở bé gái 14 tuổi ra cánh đồng muối rồi giở trò dâm ô.

Thứ Năm, ngày 29/12/2016 09:28 AM (GMT+7)

Ngày 28-12, TAND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Văn Kiên (SN 1983, ngụ thôn Lộc Tiên, xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc) về tội “Dâm ô trẻ em”. Bị cáo Kiên trước khi bị bắt giam là Phó Công an xã Hải Hộc, huyện Hậu Lộc.

Phiên sơ thẩm được TAND huyện Hậu Lộc xử "kín"

Theo cáo trạng của VKSND huyện Hậu Lộc, khoảng 20 giờ ngày 6-7, Kiên ra Ban Công an xã Hải Lộc để trực theo lịch đã được phân công. Trên đường đi, Kiên thấy cháu L.T.Th. (SN 2002, ở cách nhà Kiên khoảng 30 m) mặc quần đùi, áo phông đang đứng một mình bên đường sử dụng điện thoại di động. Lúc này, Kiên nảy sinh ý định dâm ô đối với cháu Th. nên Kiên dừng xe vờ hỏi chuyện và nói dối nhờ cháu Th. đi cùng theo dõi bắt đám đánh bài cùng.

Do Kiên không nói địa chỉ cụ thể nên lúc đầu cháu Th. không đồng ý, nhưng Kiên nhiều lần năn nỉ nên cháu Th. đồng ý đi và ngồi lên xe của Kiên. Kiên liền chở cháu Th. đi thẳng ra cánh đồng muối của xã Hải Lộc.

Khi chở cháu Th. đi đến trước nhà mình, Kiên gặp vợ mình là Bùi Thị Sen (SN 1987) đang bế con đứng ở trước cửa nhà. Kiên dừng xe rồi nói dối vợ về việc đang nhờ cháu Th. đi rình bắt đám đánh bài cùng. Nghe chồng nói vậy, chị Sen tưởng thật nên cũng nhờ cháu Th. đi giúp chồng. Cháu Th. đồng ý.

Ra đến cánh đồng muối, Kiên dặn cháu Th. làm theo những gì mình yêu cầu là đóng giả cặp tình nhân đang yêu nhau. Tưởng bắt đám đánh bạc thật nên cháu Th đã gật đầu nghe theo.

Sau đó Kiên bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại của mình bằng cách 1 tay ôm lấy cháu Th. và tay kia có hành vi dâm ô cháu Th. Sau đó, mặc cho cháu Th. khóc lóc van xin nhưng Kiên vẫn không những không buông tha mà còn có những hành vi thô bỉ hơn.

Lợi dụng lúc Kiên sơ hở, cháu Th. đã vùng ra được rồi chạy lại khu vực cánh đồng muối trốn và gọi điện thoại về cho bố mẹ đẻ để cầu cứu. Một lúc sau, bố cháu Th. là anh L.V.V. (SN 1981) đi xe máy ra cánh đồng muối. Thấy anh V., cháu Th. đã chạy đến ôm chặt lấy bố khóc, rồi bắt anh V. chở ngay về nhà. Kiên cũng đi theo về nhà anh V..

Về tới nhà, cháu Th. chạy vào trong buồng khóc lóc, la hét, tinh thần hoảng loạn và liên tục đuổi Kiên về. Thấy con gái có nhiều hành động bất thường, anh V. đã bảo Kiên về, lúc khác nói chuyện. Khi Kiên về, cháu Th. bình tĩnh trở lại đã kể lại toàn bộ nội dung sự việc cho bố mẹ nghe.

Người dân và người thân của nạn nhân tới theo dõi phiên xét xử không được cho vào trong

Đến ngày 11-7, gia đình anh L.V.V. đã gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Hậu Lộc. Ngày 12-7, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hậu Lộc, đã ban hành Quyết định trưng cầu giám định cơ quan sinh dục của cháu L.T.Th,. Kết quả khám và hội chẩn của Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa xác định cơ quan sinh dục của cháu Th. bình thường, không phù nề, tổn thương.

Tuy nhiên, trên cơ sở lời khai của nạn nhân, người làm chứng và những tài liệu điều tra được, cơ quan công an xác định Kiên đã có hành vi “Dâm ô đối với trẻ em” dù trong quá trình triệu tập Kiên luôn quanh co chối tội. Ngày 12-8, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Hậu Lộc đã ra Quyết định bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Kiên.

Với hành vi trên, HĐXX Tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Kiên 18 tháng tù giam (kể từ ngày bị bắt), buộc bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho nạn nhân hơn 12 triều đồng. Đồng thời, HĐXX cũng phạt bổ xung cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến ngành công an trong thời hạn 5 năm kể từ ngày mãn hạn tù đối với bị cáo Kiên.