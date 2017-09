Trần Thị Kim Thu tại cơ quan điều tra

Ngày 1.9, Phòng cảnh sát phòng chống ma túy (PC47) tỉnh Hải Dương cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Trần Thị Kim Thu (SN 1981, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h15 ngày 30.8, tại khu vực cống Am (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), Phòng PC47, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng kiểm tra chiếc xe taxi do Nguyễn Bá Lục (SN 1987, ở Bắc Ninh) điều khiển di chuyển theo hướng Hải Dương đi Bắc Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện Trần Thị Kim Thu giấu 6 túi ni lông màu trắng tại ghế sau xe taxi. Kiểm tra bên trong 6 túi nilon, cảnh sát phát hiện khoảng 6.000 viên nén màu xanh hình tròn.

Tang vật cảnh sát thu giữ

Làm việc với cảnh sát, Thu khai nhận các viên nén màu xanh cơ quan chức năng thu giữ từ đối tượng là thuốc lắc. Thu mua số hàng trên ở Hải Phòng với giá 900 triệu đồng về bán cho “dân chơi” kiếm lời. Nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị cảnh sát phát hiện.