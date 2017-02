Nữ quái chuyên đánh thuốc mê đàn ông sa lưới

Ngày 19/2, Cơ quan CSĐT Công an Bạc Liêu cho biết, đơn vị này nhận được trình báo của nhiều người đàn ông thích khoe giàu có đã vướng “bẫy tình” của một nữ quái 41 tuổi ở xã Khánh An (huyện U Minh, Cà Mau).

Ảnh Lê Thị Ly trong hình nền trên điện thoại di động của nghi can

Khoảng 8 giờ sáng 30/12/2016, tại quán cà phê trên đường Nguyễn Tất Thành, phường 7 (TP.Bạc Liêu), Lê Thị Ly tự xưng là Trúc Linh thấy ông Hình Văn D., 50 tuổi, đeo nhiều vàng trang sức đã tìm cách làm quen. Sau đó hai người trao đổi số điện thoại và chia tay. Khoảng 12 giờ cùng ngày, ông D. nhận được điện thoại của Ly nhờ chở tham quan Khu du lịch Nhà Mát, Phật bà Nam Hải vì chị ta không biết đường. Ông D. nhận lời.

Ly tâm sự rằng đang ly dị chồng, buồn chán, đi du lịch cho khuây khỏa để làm lại cuộc đời. Vốn ham của lạ, ông D. đưa Ly vào nhà trọ tại phường 5 (thành phố Bạc Liêu) để tâm sự. Sáng hôm sau, ông D. tỉnh giấc, không thấy Ly và toàn bộ dây chuyền, cà rá, lắc…với trọng lượng 17 cây vàng trên người biến mất liền trình báo công an địa phương.

Qua điều tra nắm bắt tình hình, ngày 30/12/2016, Cơ quan CSĐT Công an Bạc Liêu đã bắt giữ Lê Thị Ly tại khu phố 2, thị trấn Thứ Mười Một (An Minh, Kiên Giang) và tạm giữ nhiều tang vật là vàng, tiền. Công an Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Ly để điều tra hành vi cướp tài sản. Tại Cơ quan CSĐT Công an Bạc Liêu, Lê Thị Ly thừa nhận đã tiếp cận những người đàn ông mang theo nhiều tiền, đeo nhiều vàng để đầu độc bằng thuốc mê, cướp tài sản.

Ngày 8/10/2016, tại khóm 3, phường 10, thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), Lê Thị Ly giả tìm mua đất để đầu tư làm ăn và được ông Đinh Văn Bền, 65 tuổi, ở phường 2 (thành phố Sóc Trăng) ra tay giúp đỡ. Việc mua đất đai chưa đến đâu nhưng Ly đã rủ ông Bền đi nhậu, rồi tâm sự... Kết quả, ông Bền bị Ly lột mất 1 cây vàng 24 K và nhiều tài sản khác trong cơn mê.

Ngày 9/3/2016, tại xã Vĩnh Hòa Hưng Nam (Gò Quao, Kiên Giang) Ly tự xưng là Nhã Linh, tìm cách tiếp cận, ăn nhậu, tâm sự và đánh thuốc mê để cướp của một người đàn ông chiếc lắc 5,5 lượng vàng 24k. Ngoài những trường hợp kể trên, Cơ quan CSĐT Công an Bạc Liêu còn cho biết, trong những ngày qua, nhiều người đàn ông ở Cà Mau, Trà Vinh, Sóc Trăng… đến trình báo bị đầu độc bằng thuốc mê để cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Lê Thị Ly sinh ra và lớn lên ở ấp 3, xã Khánh An (huyện U Minh, Cà Mau) trong gia đình nông dân đông con. Ly sớm yêu đương, và đã có 2 người con nhưng tình duyên trắc trở.

Đại tá Ngô Thành Thật-Phó GĐ Công an Bạc Liêu cho biết, vụ án được điều tra mở rộng và đã phát hiện nhiều người bị hại của Lê Thị Ly. Thủ đoạn gây án của Ly là nhắm vào những ông đeo nhiều vàng, ra vẻ đại gia, ham của lạ để làm quen, gieo tình cảm, đánh thuốc mê lúc tâm sự, rồi lột vàng, tiền bạc.