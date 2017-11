Nữ nhân viên tiệm bánh ngọt tử vong khi vừa hết ca làm

Tiệm bánh ngọt nơi xảy ra vụ việc

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 8.11, tại tiệm bánh ngọt trên đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nữ nhân viên tiệm bánh ngọt khoảng 27 tuổi vừa kết thúc ca làm, đang chuẩn bị ra về thì bất ngờ ngã gục xuống đất.

Thấy vậy nhân viên cùng tiệm bánh ngọt vội chạy sang phòng khám răng hàm mặt bên cạnh gọi nhân viên y tế tại đây sang sơ cứu giúp cho đồng nghiệp. Tuy nhiên, nữ nhân viên tiệm bánh ngọt đã tử vong sau đó.

Nhận được tin, công an sở tại có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ sự việc.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết, bước đầu xác định nữ nhân viên đột tử do bệnh lý, không phải do tự tử như một số thông tin đồn đoán. Theo vị lãnh đạo này, nạn nhân có tiền sử bị bệnh tim, mới đây mới đi điều trị về.

Người thân của nữ nhân viên xấu số sau đó cũng xin cơ quan chức năng không mổ pháp y.