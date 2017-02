Nói lời chia tay, cô gái bị người yêu ra tay tàn độc

Thứ Sáu, ngày 17/02/2017 08:25 AM (GMT+7)

Chiều 16-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Long An cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh tạm giam bị can Văn Công Anh Tiến (SN 1997, ngụ ấp Cầu Chùa, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước) về tội Giết người, cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 6-2, Tiến cùng bạn gái tên Võ Thị. N (17 tuổi, ngụ xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc) đi nộp hồ sơ ở KCN Long Hậu (ấp 3, xã Long Hậu) để cho N. vào làm công nhân. Nộp xong, Tiến chạy xe máy của N. chở N. về nhà.

Đến đoạn đường vắng, Tiến dừng lại, kêu N. xuống để tâm sự về chuyện tình cảm. Tại đây, Tiến bày tỏ là thật sự không muốn chia tay N. Tuy nhiên, N. nói gia đình đã ngăn cấm, vì vậy không thể làm trái lời; sau này, có việc làm ổn định, thêm vài năm nữa rồi sẽ tính tới chuyện tình cảm.

Khi N. đứng dậy ra về, Tiến bóp cổ nạn nhân bất tỉnh. Sợ người yêu chưa chết, y tìm được sợi dây rồi lại xiết cổ nạn nhân.

Hạ thủ xong, y lục trong túi quần N. lấy ĐTDĐ, 200.000 đồng, giấy tờ và lấy luôn chiếc xe rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Nằm ở giữa cánh cỏ hoang, gần 3 giờ sau, N. dần dần tỉnh lại, sau đó đến công an huyện trình báo.

Hai ngày sau đó, Tiến sa lưới tại huyện Cần Đước. Bước đầu, Tiến thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.