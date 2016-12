Nồi bún riêu bị bỏ thuốc chuột: Đã có kết quả giám định

Khu vực bà Điệp bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của chị T.

Ngày 27.12, Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đang hoàn tất hồ sơ và các thủ tục để bàn giao nghi phạm Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, ngụ đường Nam Cao, quận 9 – người nghi bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu) cho công an TP.HCM để điều tra hành vi Giết người.

Theo đó, qua kết quả giám định mẫu nước trong nồi nước dùng nấu bún riêu mà bà Điệp đã bỏ thuốc diệt chuột vào, công an phát hiện đây là thuốc diệt chuột với độc tính cao, có thể gây chết người nếu ăn phải.

Trước đó, rạng sáng 25.12, chị T.T.B.T. (37 tuổi) nấu nồi bún riêu đặt ven đường Nam Cao (phường Tân Phú, quận 9) để bán hàng ăn sáng, do hết hạt nêm nên chị chạy đi mua. Khi trở về, chị T. nhìn thấy nồi nước lèo nổi lên nhiều bọt lạ bất thường, nghi có chuyện xấu nên chị đã gọi người thân cùng kiểm tra. Qua xem lại hình ảnh camera, mọi người phát hiện lợi dụng lúc chị T. đi vắng, bà Điệp đã bỏ “vật lạ” vào nồi bún riêu.

Nhận được tin báo, công an phường Tân Phú và Công an quận 9 có mặt lập biên bản ghi nhận vụ việc. Bà Điệp sau đó được đưa về trụ sở công an làm rõ.

Công an có mặt ghi nhận vụ việc, lấy lời khai nhân chứng

Tại cơ quan Công an, bước đầu bà Điệp đã thừa nhận bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu nhằm ý định đầu độc khách ăn sáng tại quán của chị T., vì quán chị T. đắt hàng hơn quán của bà.

Theo chị T., chị và bà Điệp có quan hệ bà con, trước đây chị có thời gian phụ bán quán bún cho bà Điệp nhưng sau đó ra bán riêng.

Ngày 26.12, chị T. đến Công an quận 9 gửi đơn bãi nại để xin cho bà Điệp nhưng công an bác đơn vì vụ việc đang được điều tra.