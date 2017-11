Nổ súng bắn đối tượng cầm lưỡi lê điên cuồng tấn công công an

Dù cảnh sát nổ súng cảnh cáo, Đức vẫn cầm lưỡi lê lao thẳng vào lực lượng vây bắt, buộc công an phải nổ súng bắn vào chân đối tượng.

Đối tượng gây rối bị khống chế

Ngày 20.11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Đông Vệ (TP.Thanh Hóa) vừa bàn giao đối tượng Lê Thanh Đức (SN 1974, ở phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa) tới Công an thành phố để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 10h30 ngày 19.11, Đức mặc áo khoác trùm đầu, đeo khẩu trang và mang theo lưỡi lê đột nhập vào nhà một người dân ở đường Lạc Long Quân (phường Đông Vệ) đe dọa mọi người. Sau đó, Đức chốt cửa cố thủ trong nhà.

Lợi dụng lúc Đức sơ hở, một số người dân đã bỏ chạy ra ngoài, riêng chị Hằng (30 tuổi) bị kẹt ở trong.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Vệ lập tức tới hiện trường vận động Đức bỏ hung khí ra đầu thú. Tuy nhiên, Đức vẫn hung hãn và tuyên bố sẽ giết bất cứ ai lại gần.

Trước tình huống trên, lực lượng công an đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ giải cứu chị Hằng. Theo đó, một mặt công an đánh lạc hướng đối tượng để chị Hằng thoát ra ngoài, mặt khác sử dụng đạn hơi cay bắn vào phòng và phá cửa xông vào để khống chế đối tượng.

Tuy nhiên, Đức vẫn lao lên và cầm lưỡi lê đâm liên tục về phía lực lượng công an và quần chúng nhân dân, buộc lực lượng công an phải nổ súng cảnh cáo.

Nghe tiếng súng nổ, Đức vẫn không dừng lại mà tiếp tục cầm lưỡi lê lao thẳng vào lực lượng vây bắt, buộc lực lượng công an phải nổ súng bắn vào chân khiến đối tượng bị thương và chững lại.

Lập tức, công an và người dân ập vào khống chế Đức, tước vũ khí rồi đưa đối tượng tới bệnh viện sơ cứu.

Theo điều tra ban đầu, Đức nghiện ma túy và nhiều lần đi đe dọa, “xin đểu” tiền của người dân. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Đức vừa sử dụng ma túy đá và có biểu hiện ngáo đá.